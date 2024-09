RUGBY. Perpignan regagne, Toulouse bat Bordeaux et Toulon déroule, nos propos de la quatrième journée de Top 14

Le Top 14 ne s'arrête plus et dans ce bloc de huit matchs consécutifs, ce week-end sera dédié à la quatrième journée. Au menu, des affiches dignes de phases finales, voici nos pronostics.

Perpignan fait tomber Clermont

Quel début de saison compliqué pour l'USAP, qui après trois journées, fait figure de lanterne rouge avec un seul point glané. Néanmoins, la nouvelle pelouse d'Aimé-Giral étant refaite, les Catalans vont reprendre place dans leur antre qui est déjà à guichets fermés. Les Clermontois semblent déjà bien rodés, et ont de quoi inquiéter les Perpignanais, notamment en conquête. Nous pensons toutefois que Perpignan va remporter son premier match de la saison, avec l'appui du public, au forceps. Courte victoire des locaux, point de bonus défensif des viciteurs.

Bayonne confirme à la piaule

Ce week-end, la forteresse de Jean-Dauger accueille l'équipe de Montpellier, qui a raté ses deux réceptions face au LOU et à Toulouse. Bayonne n'a disputé qu'un seul match à domicile et compte bien faire lever les foules de son chaudron contre un adversaire à sa portée. Après deux contre-performances, les Basques devraient aligner l'équipe type pour tenter d'accrocher une victoire bonifiée. Nous pensons que Montpellier va poser des problèmes dans le premier acte aux Bayonnais, mais que ces derniers, transcendés par le public, gagneront dans le dur.

Le LOU face à un vrai test

Cette affiche entre Lyon et Castres est l'une des plus indécises et relevées de cette quatrième journée de Top 14. Les deux équipes se ressemblent assez, ont toutes les deux gagné deux rencontres, et ont pour intention de remporter un troisième match ce week-end. Le LOU s'est montré solide contre l'UBB à la maison, avec une charnière capable de faire basculer un match, tandis que Castres semble monter en puissance. Cette rencontre risque d'être disputée, mais nous pensons que le staff tarnais pourrait faire tourner son effectif en vue de la réception du Stade Toulousain le week-end prochain. Ainsi, nous partons sur une victoire convaincante du LOU, sans point de bonus de part et d'autre.

En raison de la remise en ordre de Paris La Défense Arena, le match entre le Racing 92 et La Rochelle sera délocalisé au Stade Dominique Duvauchelle à Créteil. Cette information n'est pas anodine, car sans son stade 2.0, la bande de Lancaster est moins performante. Balayés sur la pelouse de l'UBB, les Franciliens sont en manque de confiance. De l'autre côté, La Rochelle a fait le plein de points face à Pau, et s'est aussi montré dangereux contre Toulouse dans la ville rose. Nous pensons que ce déplacement sera le bon pour les Maritimes. Le Racing 92 est encore en rodage et face à une équipe de ce calibre, ça ne devrait pas passer. Victoire des visiteurs.

Toulon écrase Vannes

Dans ce passionnant championnat qu'est le Top 14, Vannes s'acclimate plutôt bien à son nouvel exercice, et a remporté la première victoire de son histoire contre le LOU le week-end dernier. Toulon a gagné dans la capitale, et devrait dresser un XV de départ type face au promu, dans l'optique de prendre cinq points. Pour ce long déplacement, Vannes pourrait opérer une première rotation de son effectif, ce qui pourrait marquer la différence de niveau entre les deux clubs. Nous pensons que Toulon va largement dominer les débats, et ne devrait pas laisser passer sa chance de prendre un bonus offensif.

Pau de justesse face à Paris

Si Pau fait partie des équipes les plus offensives du Top 14, c'est aussi la pire défense avec 117 points encaissés en trois rencontres (40,3 points de moyenne par match). En face, Paris est en manque total de confiance après avoir été battu largement par Bordeaux, avoir gagné de trois points contre Vannes et s'être incliné à domicile contre le RCT. Pour cette rencontre, nous nous attendons à un scénario brouillon et à des imprécisions. Néanmoins, il devrait y avoir des essais de marqués et dans le désordre, nous pensons que Pau réussira à tirer son épingle du jeu. Victoire des Béarnais, bonus défensif pour le Stade Français.

Toulouse bat de nouveau l'UBB

Ce dimanche soir, remake de la dernière finale du Top 14 entre Toulouse et Bordeaux, dans la ville rose. Toulouse est déjà leader du championnat, tandis que Bordeaux est son dauphin. Cet affrontement suscite beaucoup d'interrogations, notamment sur le XV de départ que va décider de composer Yannick Bru. En revanche, peu de doutes pour que Toulouse envoie ses meilleurs soldats à la bataille. Ernest-Wallon n'a plus été conquis depuis le 11 février 2022 face au Stade Français (28-29).

Bien que le match soit engagé, nous ne voyons pas cette équipe de Toulouse perdre devant son public. Pour autant, nous pensons qu'à l'instar de la réception de La Rochelle, les Toulousains ne seront pas écrasants de domination. Nous pensons que l'UBB a les ressources pour aller chercher un point de bonus défensif, mais victoire des locaux sur ce coup-là.

