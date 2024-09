RUGBY. Vous y croyez ? Un Tricolore du Stade Toulousain n'a jamais marqué un essai en Top 14 !

Le pilier tricolore Rodrigue Neti marquera-t-il enfin en Top 14 ? Face à Bordeaux ce dimanche, le pilier toulousain pourrait briser sa ''malédiction''.

Ce dimanche, les deux meilleures équipes de ce début de saison 2024/2025 se retrouvent pour clôturer la quatrième journée. Toulouse, leader invaincu du Top 14, reçoit Bordeaux, son dauphin. Et on ne peut que saliver à l'approche de cette affiche.

La semaine dernière, les Bordelais ont en effet régalé offensivement face au Racing 92. Les flèches aux ailes Penaud et Bielle-Biarrey ont chacune inscrit un triplé. Signe que la machine girondine est déjà bien huilée.

En face, le Stade Toulousain ne semble pas encore tourner à plein régime. En dépit de très belles choses vues à Vannes puis contre La Rochelle. Mais on sait très bien de quoi est capable cette équipe. Laquelle sait parfaitement comment gérer le calendrier et monter en puissance.

Ce choc dimanche soir sera néanmoins un premier gros test pour les deux groupes. Et tous les supporters espèrent voir un beau spectacle et surtout des essais. Dans les rangs des rouge et noir, un joueur est particulièrement impatient à l'idée de franchir la ligne de craie, Rodrigue Neti.

Le pilier du Stade Toulousain n'entend imiter les Bordelais ou encore le Rochelais Leyds en inscrivant un triplé. Une seule réalisation ferait son bonheur. Le Tricolore aux deux sélections en équipe de France n'a en effet jamais marqué en Top 14 depuis ses débuts chez les pros.

"En 2021, j'ai marqué un doublé. Mais les deux ont été refusés", se souvient Neti sur les ondes de 100 % Radio. Une situation récurrente chez ce joueur qui a déjà été récompensé de ses efforts en Champions Cup avec un essai face aux Harlequins en 2023. Mais jamais en championnat.

Cette saison sera-t-elle la bonne ? "J'espère en tout cas". Malgré cette longue attente. Il n'en fait pas une fixette. "Si l'équipe gagne et que je marque, pourquoi pas. Mais si je peux tenir en mêlée et être bon en défense, ça me va."

Marquer des essais, il "laisse ça aux 3/4". Même si tout le monde sait que sans l'énorme travail des avants pour mettre l'équipe dans l'avancée, et faire le boulot dans les rucks pour avoir de bons ballons, les arrières auraient beaucoup plus de mal à entrer en Terre promise.