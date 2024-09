RUGBY. Retour aux affaires attendu de Beauden Barrett pour relancer la machine All Black

Avec trois défaites lors des cinq derniers matchs, les All Blacks vivent un passage à vide compliqué. Mais Beauden Barrett retrouve sa place d'ouvreur, la solution à tous leurs problèmes ?

Barrett pour remettre de l'ordre ?

Les All Blacks de Scott Robertson ne gagneront vraisemblablement pas cette édition du Rugby Championship, qui ne leur a pas échappé depuis maintenant quatre éditions. Cette année, les Springboks devraient s'emparer du titre.

Face aux champions du monde, les hommes en noir ont perdu leurs deux confrontations de suite, 31-27 puis 18-12. En plus de cela, la bande de Cane a été renversée lors de la première journée par les Pumas, à Wellington, 30-38.

Le week-end dernier dans l'Accord Stadium de Sydney, la Nouvelle-Zélande s'est fait peur et a battu des Wallabies en méformes sur le maigre score de 28-31, après avoir mené 14-28 à la pause.

Mais alors, comment se fait-il que les All Blacks ne soient pas aussi dominants que lors des précédentes saisons ? Et bien Scott Robertson a chamboulé le XV de départ, avec notamment l'absence d'Aaron Smith à la mêlée et la présence de Damian McKenzie au détriment de Richie Mo'unga, qui n'a pas plus été appelé depuis la finale perdue de la Coupe du monde en France.

Bien que McKenzie soit un redoutable joueur, la mayonnaise a du mal à prendre et les automatismes ne sont pas encore rodés. Néanmoins, pour le dernier match de la compétition au Sky Stadium de Wellington, le staff néo-zélandais a décidé de titulariser Beauden Barrett à l'ouverture, lui qui n'a plus joué à ce poste en sélection depuis le 13 novembre 2022.

Pour commencer, la première ligne sera composée d'Ethan de Groot, de Codie Taylor et de Tyrel Lomax. En deuxième ligne, Scott Barrett sera titularisé et capitaine de cette formation. Il sera associé à Tupou Vaa'i

En troisième ligne, Wallace Sititi sera de la partie, tout comme Sam Cane en qualité de flanker qui fêtera sa 100ᵉ cape avec la Nouvelle-Zélande, tandis que le numéro 8 sera porté par l'inévitable Ardie Savea.

La charnière se connait parfaitement et ce sera probablement le dernier match de TJ Perenara sous les couleurs des All Blacks. Ce dernier sera titulaire dans le stade mythique de Wellington, sa ville de cœur. Beauden Barrett sera le maître à jouer.

Pour la paire de centres, du classique, mais efficace avec Anton Lienert-Brown qui partagera l'affiche avec Rieko Ioane. Aux ailes, les facteurs X Caleb Clarke et Sevu Reece seront titulaires et Will Jordan sera en charge du champ profond.

Sur le banc de touche, nous retrouverons en autre Patrick Tuipulotu, Luke Jacobson, Damian McKenzie et David Havili.