Finale Élite 1. Samedi, le rugby féminin entre dans une nouvelle ère : êtes-vous prêt ?

Ce samedi, le Stade Bordelais et le Stade Toulousain s’affrontent en finale de l’Élite 1 féminine. Le rugby féminin s’offre une affiche royale au Marcel-Michelin.

Les Bordelaises, auteures d’une saison exceptionnelle, ont dû cravacher pour venir à bout d’une solide équipe de Romagnat. Menées à la pause (8-3), les Lionnes ont renversé la vapeur grâce à leur puissance collective, à la précision au pied de Morgane Bourgeois et au triplé de Joanna Grisez. Score final : 34-18.

De leur côté, les Toulousaines n’ont pas tremblé en début de rencontre. Kelly Arbey a frappé dès les premières minutes pour lancer un Stade Toulousain très sérieux face à Blagnac. Malgré un retour en force des locales, les Rouge et Noir ont conservé leur avance pour s’imposer 27-23.

Bordeaux : l’héritage et l’expérience

Avec deux titres consécutifs et un effectif garni d’internationales (Grisez, Arbez, Bourgeois, Champon…), le Stade Bordelais aborde cette finale en favori logique. Première de la phase régulière, l’équipe de François Ratier a dominé la saison avec constance. Mais elle sait aussi s’adapter, comme face à Romagnat. La quête d’un triplé est à portée de main.

Toulouse : une montée en puissance

Battu par Bordeaux et Romagnat en demi-finale ces deux dernières années, le Stade Toulousain semble cette fois plus armé que jamais. Portée par des cadres comme Pauline Bourdon-Sansus et Kelly Arbey, cette équipe toulousaine allie puissance devant et efficacité derrière. Sa victoire dans le derby face à Blagnac prouve qu’elle a les nerfs pour les grands rendez-vous.

Au-delà du terrain, cette finale marque une avancée importante pour le rugby féminin. Elle sera pour la première fois diffusée à la fois sur Canal+ et France 4, et jouée en lever de rideau d’un match de Top 14. Une vitrine idéale pour deux clubs emblématiques qui portent haut les couleurs du rugby féminin.

Le programme

Stade Marcel-Michelin, Clermont-Ferrand

Samedi 31 mai – 16h45

Diffusé sur Canal+ et France 4

Finale Élite 1 : Stade Bordelais vs Stade Toulousain

C’est une finale aux allures de classique du rugby féminin français. Bordeaux vise le triplé, Toulouse sa deuxième étoile. Deux clubs, deux visions, un seul trophée. La réponse tombera samedi, sur la pelouse du Marcel-Michelin.