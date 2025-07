''Ça m’aurait peut-être fait perdre les pédales'' : pourquoi Richie McCaw n’a jamais cédé à l’appel du Top 14 ?

Aussi courtisé qu’il fut, l’ancien capitaine des All Blacks Richie McCaw n’a jamais cédé aux sirènes du Top 14. Pour lui, la question ne se posait même pas.

Ma’a Nonu vient donc de rempiler pour une année supplémentaire avec le RCT, à 43 ans. Le signe d’une longévité hors-normes pour un joueur qui a débuté chez les professionnels il y a plus de 20 ans maintenant, et qui devrait prochainement entrer dans le cercle très fermé des joueurs aux 500 matchs professionnels.

Une constance qui impressionne ses anciens compères chez les All Blacks, comme Dan Carter ou encore Richie McCaw. "Je ne sais pas comment fait Ma’a", admet l’ancien 3ème ligne aux 148 sélections pour le Midi Olympique et son reporter Marc Duzan, à la poursuite de toutes les légendes néo-zélandaises durant son séjour au pays des Kiwis.

A ce titre, McCaw et Nonu n’ont que 1 an et demi d’écart. Pourtant, l’ancien capitaine des doubles champion du monde a, lui, arrêté sa carrière il y a près de 10 ans maintenant, au moment du titre en 2015. Il s’était retiré là-dessus, comme un champion. "Je n’ai aucun regret par rapport à ma fin de carrière."

Aussi courtisé qu’il fut, l’ancien capitaine des All Blacks Richie McCaw n’a jamais cédé a l’appel du Top 14. Pour lui, la question ne se posait même pas.

Des clubs du Sud de la France ont insisté



Pourtant, on se souvient que certains clubs au sommet à l’époque étaient déterminés à s’offrir l’une des plus grandes légendes de ce sport, à l’aura rarement égalée. Mais McCaw - entre son corps meurtri, son attachement à ses racines, l’envie de partir tout en haut et ses projets de reconversion plein la tête - n’a jamais cédé aux sirènes du Top 14.

Les mecs d’aujourd’hui me semblent encore plus rapides et costauds qu’à mon époque.

"Je ne m’y suis jamais intéressé jusqu’au point d’étudier le montant des propositions. Ça m’aurait peut-être fait perdre les pédales", reconnaît celui qui est par la suite devenu pilote d’hélicoptère. "Des clubs du Sud de la France (dont celui de Mourad Boudjellal, NDLR) ont insisté, pourtant. Mais je n’ai jamais entrouvert la porte. Je ne me voyais pas partir à 18 000 km pour faire exactement la même chose que chez moi."

Le natif d’Oamaru est donc resté sur son île du sud néo-zélandaise, à garder un œil sur la ferme familiale, se lancer dans des projets et se rendre utile lorsqu’il le pouvait. Droit dans ses bottes et fidèle à ses principes…