RUGBY. Attendu avec le XV de France et La Rochelle, Alldritt inquiété par son genou ?

Touché au genou gauche, le numéro 8 de La Rochelle et du XV de France Grégory Alldritt est sorti dès la 12e minute de jeu de la rencontre contre l’USAP.

Solide et indispensable, Grégory Alldritt est sorti sur blessure, ce samedi 31 mai. Face à l’USAP, le troisième ligne de La Rochelle a quitté ses coéquipiers dès la 12e minute de jeu, d’une rencontre gagnée par les Maritimes (38-15). Après un contact avec le Catalan Posolo Tuilagi, le genou gauche de l’ancien du FC Auch s’est contorsionné.

Inquiétude autour du genou gauche

Rapidement, le numéro 8 du XV de France s’est plaint d’une douleur, restant au sol et demandant à être remplacé. Ainsi, cette vision a rapidement inquiété ses coéquipiers, son encadrement et les amateurs de ballon ovale, présents derrière leurs écrans. Cette blessure pourrait le priver de fin de saison avec le Stade Rochelais, voire plus encore.

Néanmoins, les premiers résultats médicaux semblent plutôt rassurants au sujet du troisième ligne. “J’espère que Greg sera là avec nous le week-end prochain, on connaît l’impact qu’il peut avoir sur l’adversaire. Sur nous, surtout. Il faut qu’il passe des examens. Son genou n’a pas gonflé, c’est plutôt positif, mais on ne peut pas encore s’avancer tant qu’il n’a pas fait les examens”, indique Rémi Talès, entraîneur des trois-quarts de La Rochelle, selon Rugbyrama.

En effet, les Maritimes aimeraient bien compter sur leur capitaine et homme fort dans les jours à venir. Pour cause, après une fin de saison exceptionnelle constellée de cinq victoires consécutives, le Stade Rochelais a désormais intégré les six premières places. Avec une légère avance sur l’ASM Clermont, une victoire à Pau, qui souhaite aussi chiper la place aux Rochelais, apparaît comme une obligation pour éviter toutes mauvaises surprises, la semaine prochaine.

Évidemment, la présence de Grégory Alldritt dans le Béarn, voire en phase finale, apparaît comme un atout absolument non négligeable. Au-delà de ça, La Rochelle espère surtout que sa coqueluche n’a rien de grave, soit aucune blessure qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs mois. En dehors du staff rochelais, un autre encadrement doit également se soucier de cette nouvelle autour du genou gauche de l’international français.

Alldritt chez les All Blacks ?

Attendu en Nouvelle-Zélande cet été, le XV de France de Fabien Galthié veut partir avec la meilleure équipe possible. Si, en temps normal, une tournée estivale se joue sans les joueurs premium, celle-ci pourrait faire exception, à la vue du standing de l’adversaire. Parmi les joueurs qui avaient manifesté leur envie d’aller en Océanie, un certain Grégory Alldritt s’était fait entendre.

Cependant, il n’est pas question de mettre la charrue avant les bœufs. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé pour déroger à la convention FFR/LNR, auprès des partis directement concernés. Ainsi, même si Grégory Alldritt pense à l’Aotearoa, le voyage pourrait bien se faire sans lui, blessé ou non.

