XV de France. Encore un pépin chez les Bleus, la blessure de trop pour Galthié avant la tournée ?

Oscar Jégou blessé à la main, forfait contre Montpellier et très incertain pour la suite. Une vraie tuile pour La Rochelle et peut-être un nouveau coup dur pour le XV de France.

Coup dur pour le Stade Rochelais : Oscar Jégou, le jeune troisième ligne international, devrait sans doute être contraint de déclarer forfait pour la fin de saison. Touché à la main lors de l'entraînement de jeudi, il souffre d'une fracture à un doigt, ce qui pourrait compromettre sa fin de saison. L'Equipe évoque une absence de six semaines. Il ne sera donc pas de la réception cruciale de Montpellier ce dimanche à Deflandre.

Une blessure qui tombe mal

Alors que les Maritimes sont en pleine course pour une place dans le top 6, cette blessure survient au plus mauvais moment. Oscar Jégou s'est imposé cette saison comme un élément clé de la troisième ligne rochelaise. Polyvalent au centre, il représente l'avenir au poste de 3e ligne.

Pour pallier cette absence, le staff rochelais possède plusieurs options avec Levani Botia et Judicaël Cancoriet pour accompagner Grégory Alldritt. Sans oublier Matthias Haddad, qui présente un profil différent par rapport à Jegou.

Une série de blessures inquiétante

Cette nouvelle blessure s'ajoute à une série de pépins physiques touchant les internationaux français en 2025. Antoine Dupont, Peato Mauvaka, et dans une moindre mesure Thomas Ramos (mollet) et Romain Ntamack (commotion, genou) ont tous été contraints de s'éloigner des terrains ces derniers mois. On peut aussi citer la blessure Penaud (cheville), Cros (commotion), Paul Boudehent (sternum).

Une hécatombe qui soulève des questions sur la gestion de la charge physique des joueurs. Et ce, alors que plusieurs "premium" ont indiqué qu'ils étaient prêts à partir en Nouvelle-Zélande pour défier les All Blacks s'ils étaient appelés. Si Jegou aurait pu en être après ses bonnes prestations sous le maillot bleu, il devrait finalement rester à la maison.

XV de France. Et si la tournée face aux All Blacks n’était pas sacrifiée ? Marti prêt à discuter, quid de Galthié ?Ce nouveau pépin pourrait celui de trop pour le sélectionneur, déjà peu disposé à faire appel à ses meilleurs éléments pour cette tournée d'une vie au pays au long nuage blanc. À deux ans de la coupe du monde en Australie, Fabien Galthié devrait faire la part belle aux jeunes talents pour ce voyage à l'autre bout du monde. Et permettre à ses cadres de souffler. Un moment rare dans une carrière internationale.

Malgré ces coups durs, le Stade Rochelais reste lui déterminé à décrocher une place en phase finale. Le match contre Montpellier, concurrent direct, s'annonce décisif. Les supporters espèrent que l'équipe saura puiser dans ses ressources pour surmonter ces épreuves et continuer à rêver d'un nouveau titre.