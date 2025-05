XV de France. Et si la tournée face aux All Blacks n’était pas sacrifiée ? Marti prêt à discuter, quid de Galthié ?

Découvrez pourquoi la tournée d'été en Nouvelle-Zélande pourrait inclure des stars du XV de France, malgré des règles apparemment strictes. Une surprise en perspective ?

Et si la tournée d’été en Nouvelle-Zélande ne se faisait pas sans quelques tauliers du XV de France ? Officiellement, rien ne doit bouger : les finalistes du Top 14 sont exclus de la liste, la convention LNR-FFR est claire. 124kg : Le XV de France va-t-il encore jouer de la règle de la naturalisation avec ce ''menhir'' du MHR ?

Mais dans les faits, la situation pourrait se jouer plus finement. Laurent Marti, président de l’UBB et homme clé à la Ligue sur les relations avec les Bleus, laisse entrevoir quelques assouplissements.

“La Nouvelle-Zélande, c'est la tournée d'une vie, lâche Marti dans L’Équipe. Si des joueurs viennent me voir, on aura une discussion avec eux.”

Une règle figée… mais une réalité plus souple ?

L’actuelle convention bloque toute sélection de finalistes du Top 14 jusqu’en 2026, noir sur blanc. Et à cela s’ajoute la ligne de conduite du staff des Bleus, qui entend ménager les joueurs "Premium", même s’ils ne vont pas en finale (source). Mais comme souvent dans le rugby français, les textes peuvent laisser place à des ajustements humains.

Marti ne ferme pas la porte. “Certains l'ont déjà faite, d’autres sont très jeunes et auront d'autres opportunités. Ce sera peut-être plus difficile de dire non à ceux qui sont moins jeunes et ne l'ont jamais fait.” Une manière de dire que les cas seront étudiés au cas par cas, selon l’état de forme, le vécu et… l’envie.

Ntamack, Alldritt, Villière… des envies de Sud

Le discours rejoint celui de plusieurs joueurs, dont Ntamack ou Alldritt, qui ont exprimé leur rêve de fouler les pelouses néo-zélandaises (lire ici). De Gaël Fickou en passant par Gabin Villière et Cyril Baille, on se tient prêt au cas où Galthié leur passerait un coup de fil. Bien évidemment, tout dépendra des résultats en championnat. Et certains seront plus à même de partir au pays au long nuage blanc après une élimination précoce.

On sent que la FFR a envie de respecter les accords, que les clubs ne vont pas rester arc-boutés, nuance Marti. S’il y a des congés récupérés, moins de matchs, il est évident que c’est plus facile de dire oui à votre joueur.

Une tournée d’équilibre à trouver

Le staff de Fabien Galthié devra donc jongler entre la ligne officielle, le besoin de préserver les corps, et l’appel du cœur de certains cadres. Cette tournée pourrait être “sacrifiée” sur l’autel du long terme. Mais pour quelques-uns, c’est peut-être maintenant ou jamais. 2027, c'est à la fois proche et encore loin. XV de France. Le ''vétéran'' Gaël Fickou prêt pour un ultime défi au bout du monde ?Et rien ne garantit que tous les trentenaires seront du voyage en Australie, entre de potentielles blessures et les choix du staff. Aussi, cette tournée aux pays des All Blacks, c'est peut-être pour certains Tricolores l'ultime objectif d'une carrière. On pense notamment à des joueurs comme Uini Atonio, 35 ans, qui repousse encore le moment de raccrocher les crampons au niveau international. Mais qui pourrait bien le faire dans quelques mois.