124kg : Le XV de France va-t-il encore jouer de la règle de la naturalisation avec ce ''menhir'' du MHR ?

Sans la ''gueule'' de Jamie Cudmore, mais avec l’envie de marcher dans les pas de Paul Willemse…

Puisqu’il faut s’avoir s’arrêter à temps, les chances de revoir l’ami Paul Willemse sur un terrain de rugby sont quasi nulles. Le MHR ne devrait pas prendre de risque de prolonger le 2ème de 32 ans, arrêté depuis le mois d’octobre dernier pour des problèmes de commotion à répétition, et qui n’a toujours pas reçu le feu vert des spécialités.

Celui qui compte 32 sélections avec l’équipe de France ne devrait d’ailleurs pas reprendre, histoire de ne pas mettre sa vie en danger. Son corps lui a déjà lancé assez de signaux d’alerte comme ça…

Un coup dur pour le joueur d'origine sud-africaine - à la fois remueur de viande par excellence mais aussi doux et apprécié de tous à la ville - mais aussi pour le MHR, qui depuis plus d'un an maintenant, n'a quasiment pas pu compter sur son ancienne poutre.

Duguid, comme une passation

Mais sur la même période, dans l’Hérault, un autre colosse s’est révélé. Dans l’ombre de ceux qui attirent la lumière, Tyler Duguid s’est forgé petit à petit. Arrivé il y a près de 5 ans en France, le titan canadien semblait d’abord un peu mou et dépassé par le rythme en Top 14, malgré un physique de bûcheron (2m01 pour 124kg) qui laissait deviner son passé en lutte gréco-romaine et en football américain.

Et puis, en s’accrochant à son rêve ultime de jouer un jour pour l’équipe de France, le natif d’Edmonton a bossé, beaucoup bossé, aussi bien physiquement que dans son jeu, jusqu’à devenir un roc. Mieux, "un menhir", plaisantait le team manager des Espoirs du MHR pour Le Midi Libre.



Un garçon de 24 ans à qui on en donne volontiers 5 de plus, et qui cumule déjà 22 feuilles de match cette année. Dont les 9 dernières en tant que titulaire, lui qui est régulièrement capable de tenir 80 minutes en Top 14.

Un numéro 5 puissant ballon en main, mais surtout rude, fort en défense de maul et véritable cheval de trait en mêlée fermée. Comme on en trouve peu dans l’Hexagone, finalement.



A un poste où seuls Many Meafou et Posolo Tuilagi émergent en vue du niveau international en tant que pur 5, bien que Mickael Guillard puisse très bien y dépanner et que le Toulousain Clément Vergé commence à pointer le bout de son nez, c’est une aubaine.

Et puisque le staff des Bleus le suit, d’après l’encadrement montpelliérain, on ne serait pas surpris de le voir en Nouvelle-Zélande cet été, si les finalistes du Top 14 restaient à quais. Sans la "gueule" de Jamie Cudmore, mais avec l’envie de marcher dans les pas de Paul Willemse…