''Ça bloque'' : amoindri, Romain Ntamack se dirige-t-il vers une nouvelle opération du genou ?

Gêné par son genou opéré en 2023, Romain Ntamack vit une saison quelque peu compliquée. Il devrait donc prendre les choses en main cet été.

C’est une observation que beaucoup ont faite : depuis sa grave blessure au genou juste avant le Mondial 2023, Romain Ntamack n’a jamais semblé revenir à 100%. D’ailleurs, David Daricarrère disait avant la demi-finale européenne du Stade Toulousain : "Même à 70 ou 80 % de ses capacités physiques, tu le mets. Tu sais qu’il ne va pas te décevoir."

Le truc, c’est que les observateurs continuent d’appuyer là où ça fait mal concernant le demi d’ouverture du XV de France, jugé "en retrait" cette saison et par exemple dominé par un Matthieu Jalibert plus entreprenant dans leur duel de numéro 10 de grand talent

, dimanche dernier.

Soit. Mais NTK ne s’en cache pas : son genou opéré le gêne encore régulièrement. "J'ai encore des petits bouts de cartilage qui traînent dans le genou", indiquait-il à L’Equipe après le Tournoi des 6 Nations.

"Parfois, ça bloque derrière le genou, je sens que cela ne coulisse pas aussi bien que je le voudrais. Une fois la saison terminée, il faudra que je me nettoie le genou pour repartir sur de bonnes bases". Une petite opération nécessaire, qui entraînera néanmoins 5 à 6 semaines d’invalidité. Ce qui n’est pas envisageable en cours de saison pour un compétiteur comme lui, qui ne veut pas rater les matchs couperets du Stade Toulousain.

D’autant que celui qui vient de fêter ses 26 ans est l’un des derniers leaders de jeu encore sur pied des Rouge et Noir, en ce moment. Si bien que l’ouvreur est ménagé et préservé autant que possible par le staff toulousain pour éviter de trop solliciter son genou gauche.

Encore ménagé ce samedi ?

D’ailleurs, Romain n’a repris le but qu’une seule fois cette saison et n’a pas encore joué en Top 14 en 2025. Le fera-t-il pour la première fois ce samedi soir face au RCT ?

Cette rencontre au stade Vélodrome de Marseille représente un événement auquel il adorerait participer, qui plus est 6 jours après la défaite frustrante en demi-finale de Champions Cup, pouvons-nous affirmer. Mais le staff toulousain doit aussi gérer tout particulièrement son ouvreur et s’assurer qu’il ne connaisse pas de nouveau pépin d'ici à la fin de la saison.

Ce qui pourrait à nouveau faire décliner à Ntamack le déplacement dans le temple olympien, cette semaine. Comme la tournée en Nouvelle-Zélande cet été…