CHAMPIONS CUP. Toulouse tombe, Ntamack pique et refuse de saluer la supériorité bordelaise

Il est de ces défaites qui ne laissent pas seulement des traces sur le terrain, mais aussi dans les discours. Romain Ntamack a préféré parler réalisme plutôt que domination

Sur le pré, Toulouse a pris l’eau. Et dans les couloirs du Matmut Atlantique, Romain Ntamack n’a pas tenté de sauver les apparences. Mais il n’a pas non plus totalement admis la supériorité girondine. Interrogé au micro de France TV après le coup de sifflet final, l’ouvreur toulousain a coupé court au débat : « Ils sont loin d’être au-dessus de nous. Ils ont juste été hyper-réalistes ».

🏉 #InvestecChampionsCup | 🗣️ "Non, je ne suis pas d'accord. Ils sont loin d'être au-dessus de nous. Ils sont hyper réalistes, c'est ça la différence aujourd'hui.



🎙️ La réaction de Romain Ntamack qui n'a pas trouvé l'UBB supérieure dans le jeu malgré la défaite. pic.twitter.com/vviwLneB1t — francetvsport (@francetvsport) May 4, 2025

Une stratégie parfaite

Une réaction sincère, sans langue de bois. Mais une déclaration qui a immédiatement enflammé les réseaux, où beaucoup ont vu dans ses mots un manque d’élégance, voire une forme de déni. Car si Toulouse a eu ses temps forts, l’UBB a surtout déroulé son plan avec une précision chirurgicale, chaque incursion se soldant par des points. Un réalisme implacable, certes, mais qui découle aussi d’une domination dans l’intensité, la discipline et la finition.

Tous ceux qui critiquent Ntamack pour son interview d’après match. J’aimerai bien vous voir répondre à ce genre de questions quand vous venez de donner votre max pour un match avec autant d’enjeu… genre vous auriez pas les boules… lol May 5, 2025

- Romain Ntamack ton équipe a perdu de 17 points et ton rival a été élu joueur du match t’es chaud d’être fair-play un peu ?



- Romain Ntamack : https://t.co/dSWDMbIyuK pic.twitter.com/0cMB1rI4lm — UNC Tar Heels France (@TarHeelsFR) May 4, 2025

Ntamack, pourtant, ne cache pas sa frustration. Le joueur a réagi à chaud, manquant peut-être un peu de lucidité sur ce coup. « C’est frustrant, on ne peut pas gagner tous les ans. Il faut maintenant basculer sur le Top 14 », a-t-il ajouté, conscient que la saison est loin d’être terminée.

Mais cette sortie révèle aussi un malaise plus profond. Depuis son retour de blessure, Ntamack peine à pleinement imposer sa patte sur les grands rendez-vous. Très propre, toujours précieux défensivement, il n’a cependant pas pesé comme l’a fait Jalibert dimanche. Et dans ce duel de numéro 10, l’image laissée est autant mentale que technique.

À Toulouse, on protège les cadres. Mais le leadership de l’ouvreur est-il suffisant ? Doit-il continuer à jouer en étant diminué ? Cette demi-finale perdue et cette sortie sans hommage à l’adversaire, laissent planer des doutes.

Pendant que Bordeaux savoure sa première finale européenne, Ntamack et les siens doivent encaisser. La défaite, bien sûr, mais aussi les remous qui l’accompagnent. Il reste un Bouclier à défendre, et le Stade a souvent su se relever. Mais pour cela, il faudra aussi soigner les mots.

Dans un rugby pro où l’image compte autant que le résultat, la communication est un art. Romain Ntamack, grand joueur s’il en est, a encore un peu à apprendre dans celui-là.