TOP 14. TRANSFERT. Charnière en vrac : le Racing 92 au pied du mur avant la saison prochaine

Le Racing 92 vit une intersaison sous haute tension. Alors que la qualification pour les phases finales s’éloigne, la saison 2025-2026 s’annonce déjà comme un casse-tête. Au cœur des préoccupations : la charnière. Deux postes stratégiques voire vitaux dans le rugby moderne, que le club voit se déliter à vue d’œil.

C’est le premier domino tombé : Nolan Le Garrec a officialisé son départ pour La Rochelle. À 23 ans, avec déjà 10 sélections chez les Bleus, il incarnait l’avenir du club. Véritable métronome et leader de la jeune garde ciel et blanche, il laisse un vide énorme derrière lui. Son remplaçant, Léo Carbonneau, a du talent, mais peu d’expérience à ce niveau. Et Clovis Le Bail, autre option de qualité, s’en va lui aussi, direction Toulon.

Quand Jacky Lorenzetti a recruté Owen Farrell, c’était pour frapper un grand coup. Mais après une saison mitigée, l’ancien capitaine du XV de la Rose veut déjà rentrer à la maison. Freiné par une blessure à l’aine et peu en vue sur le terrain (41 points en 17 matchs), le centurion anglais souhaite retrouver les Saracens dans un rôle de joueur-entraîneur. Résultat : le Racing risque de se retrouver sans patron à l’ouverture… alors qu’il ne reste plus grand-chose sur le marché.

Owen Farrell has be rumoured to be returning to England just one season into his time in France.



I say bravo 🙌🏼 Much better for English rugby. pic.twitter.com/LV4c188fTg