TOP 14. Jelonch en fer de lance, Kinghorn de retour : la composition probable du Stade Toulousain en demie

Comme souvent ces dernières saisons, le Stade Toulousain a donc pris ses quartiers dans la péninsule ibérique lors de sa semaine de repos "gagnée" la semaine dernière grâce à sa 1ère place à l’issue de la phase régulière. Après l’Algarve en 2024, l’encadrement toulousain avait donc choisi la Catalogne en 2025, le temps de 3 jours de stage pour se resserrer et préparer au mieux les phases finales du Top 14.

Car Toulouse fonctionne sur courant alternatif depuis la demi-finale de Champions Cup perdue face à l’UBB. Tantôt brillants comme face à Toulon, tantôt suffisants comme face au Racing 92 ou par moments contre Lyon, les Hauts-Garonnais veulent se remettre la tête à l’endroit en championnat et coûte que coûte leur titre cette saison. Question de compétitivité, de statut et d’orgueil.

Pour cela, Ugo Mola devra évidemment faire sans Dupont, Capuozzo, Mauvaka et probablement Paul Costes. Certainement sans le Catalan de l’équipe Joel Merkler non plus, touché lors d’un violent choc face à l’USAP il y a 10 jours.

Ainsi, en demi-finale face à l’Aviron Bayonnais et sur la pelouse de Lyon, on devrait retrouver tous les cadres disponibles. Avec par exemple un Cyril Baille titulaire, chose qui n’est pas arrivée si souvent ces derniers mois, depuis son retour de blessure.

Dans la cage, Flament et Meafou feront naturellement la paire, même si les jeunes Brennan et Vergé poussent toujours aussi fort. Idem en 3ème ligne où si Mathis Castro-Ferreira (bien amoché face à l’USAP) devrait finalement postuler, le remuant flanker ne passera pas devant François Cros et Jack Willis.

Même si en numéro 8, la surprise pourrait venir de la titularisation d’Anthony Jelonch - qui revient fort ces dernières semaines - au détriment de celui qui occupa le poste lors des trois dernières phases finales du Stade Toulousain : Alexandre Roumat. Ce profil longiligne (2m02 pour 110kg) est en effet en perte de vitesse ces derniers mois et pourrait donc glisser sur le banc.

Retour de Kinghorn

Derrière, la principale information à noter est le retour presque certain de Blair Kinghorn, qui a participé normalement au stage en Espagne. L’Ecossais, blessé depuis près de deux mois, devrait compenser la blessure d’Ange Capuozzo et donc être titulaire sur l’aile droite.

Pour le reste, Graou et Ntamack guideront le jeu, Ramos supervisera tout ça depuis le fond du terrain tandis que Pierre-Louis Barassi devrait être titulaire en 13. Mais aux côtés de qui ? Dans des profils relativement proches, Santiago Chocobares semble être davantage en forme que son aîné Pita Ahki (32 ans), qui a peu enchaîné ces derniers temps. Mais son expérience des matchs capitaux pourrait aussi compter, alors que Dimitri Delibes pourrait arracher une place sur le banc…