TOP 14. Plusieurs incertitudes majeures face à Toulouse : la compo probable de Bayonne

Premier rendez-vous historique pour Bayonne face à Toulouse. Mais Tuilagi, Iturria et Tiberghien sont incertains. Voici la compo probable des Basques.

Bayonne s’apprête à défier le Stade Toulousain ce vendredi soir à Décines pour sa première demi-finale de Top 14. Un rendez-vous historique pour l’Aviron… mais les soucis d’infirmerie s’accumulent avant ce choc XXL.

Plusieurs cadres incertains avant la demi-finale

À l’entraînement cette semaine, plusieurs absences ont été remarquées. Selon les informations de Rugbyrama, Manu Tuilagi, Arthur Iturria et Cheikh Tiberghien n’ont pas participé aux dernières séances. Top 14. Deux retours de taille pour le Stade Toulousain en demi-finale ?

Baptiste Chouzenoux, de son côté, a été ménagé après une commotion face à Clermont. Des précautions à quatre jours d’une demi-finale aussi importante face au champion en titre. Esteban Capilla devrait être sur la feuille de match à sa place.

Tuilagi très incertain

Le cas du capitaine Arthur Iturria est évidemment scruté de près. Son absence serait un véritable coup dur tant son leadership et sa science du jeu sont précieux dans ces matchs couperets. On table quand même sur sa présence à Lyon. Il souffrait seulement d'une petite gêne aux cervicales qui devrait être soignée avec un peu de soin et du repos.

Manu Tuilagi, dont l’expérience internationale et la puissance auraient pu peser face aux centres toulousains, devrait lui être encore une fois absent. Bayonne a besoin d'un joueur à 100 % et il n'est pas certain qu'il le soit après avoir été touché aux côtes Laissant la place à Mori comme lors du barrage. Pour Cheikh Tiberghien, c’est également l’incertitude. Le staff basque devra trancher dans les prochaines heures.

Le XV probable face à Toulouse

Malgré ces incertitudes, le staff pourrait aligner un XV solide, sensiblement similaire à celui qui avait été présenté face à l'ASM. Voici la compo probable de l’Aviron :

15. Tiberghien ; 14. Spring, 13. Maqala, 12. Mori, 11. Carreras ; 10. Segonds, 9. Rouet ; 7. Capilla, 8. Cassiem, 6. Bruni ; 5. Moon, 4. Iturria (cap.) ; 3. Tagi, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Castillon, 18. Héguy, 19. Habel-Kuffner, 20. Machenaud, 21. Lopez, 22. Erbinartegaray, 23. Scholtz.

Face au Stade Toulousain, archi favori et fort de son expérience en phases finales, les Basques devront sortir le match parfait. Mais l’Aviron a montré toute la saison qu’il n’était jamais aussi dangereux que dans la peau de l’outsider. Avec ou sans ses cadres, Bayonne espère bien écrire une nouvelle page de son histoire.