VIDÉO. XV de France. Un Anglais fautif, l’horrible cravate sur Hastoy ulcère les supporters

Lors de la rencontre entre les réserves de la France et de l’Angleterre, le demi d’ouverture du XV de France, Antoine Hastoy, a été victime d’une vilaine faute.

C’est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ce samedi 21 juin à Twickenham, le XV de France A affrontait l’Angleterre A dans un match qui devait préparer la tournée estivale à venir. Les Tricolores se sont imposés (26-24) sur ce match officieux. Cependant, certains se sont illustrés d’une bien mauvaise manière du côté de Londres.

Antoine Hastoy pas épargné

Par exemple, à la 34ᵉ minute de jeu, l’ouvreur du Stade Rochelais Antoine Hastoy amorce une relance. Au moment du duel face à l’ailier Immanuel Feyi-Waboso, le Français tente un crochet et l’Anglais ne se baisse pas, tentant un geste désespéré pour arrêter son adversaire.

Malheureusement, le joueur des Exeter Chiefs ne fait preuve d’aucune maîtrise et assène une vilaine cravate à l’ouvreur français. Pris au cou, Antoine Hastoy tombe au sol. Les supporters, derrière leurs écrans, se lèvent de leur fauteuil ou de leur canapé pour hurler au scandale.

Cependant, si la dangerosité de l’action a fait beaucoup parler, c’est aussi la sanction qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. En effet, beaucoup de supporters du XV de France se sont montrés, encore une fois, excédés par le fait qu’un carton rouge n’ait pas directement été donné à Immanuel Feyi-Waboso.

Donc c'est la même sanction sur l'attentat que prend Hastoy et la pichenette de Woki ... J'ai vraiment du mal avec ça... — Enzo (@EnzoMamsStortoz) June 21, 2025

Fickou ne me semble pas au niveau et est trop pénalisé.

La gestion arbitrale de l'agression sur Hastoy est catastrophique. Ça doit être rouge directement ! — Jules Dumora (@JulesDumora) June 21, 2025

So your telling me that the block who wripped hastoy's head off is going to be back on the field in 20 min ? F******* hell 🤣🤣 #ENGvFRA — adieu poux laid. (@a_booling) June 21, 2025

Cette règle du bunker autorise une équipe à découper la tête de Hastoy et qu’un autre joueur revienne 20 minutes après… — Forçat du bitume (@forcatdubitume) June 21, 2025

Juste après l’action, l’arbitre écossaise Hollie Davidson a fait appel au bunker pour décider du sort de l’ailier. Si ce dernier n’est évidemment jamais revenu sur le terrain, l’Angleterre a pu voir un quinzième joueur revenir sur la pelouse, vers la 53ᵉ minute de jeu. Ainsi, une portion notable des supporters tricolores se sont encore insurgés contre ce nouveau format de carton rouge.

Cameron Woki exclu

En parallèle, un Français a aussi connu un sort similaire, aux réactions inverses. En effet, le deuxième ligne polyvalent Cameron Woki a aussi été exclu. Peu avant l’heure de jeu, ce dernier vient au soutien dans un ruck. En déblayant, il ne maîtrise pas son geste et percute la tête de Jamie George avec son épaule. Il reçoit un carton jaune, puis le bunker décide de le relever en un carton rouge.

🇬🇧 - 🇫🇷



Carton jaune accompagné d'un bunker pour Cameron Woki ! L'international français est sanctionné pour sa faute dans un ruck sur Goerge.



Suivez le match en direct sur L’Équipe > https://t.co/icnqogyDWR pic.twitter.com/o5fM5X3PYn — L'Équipe (@lequipe) June 21, 2025

That 20-minute red card for Cameron Woki is crazy.



This is exactly my issue with the 20-minute red card as well, being so much grey area into things.



That’s a yellow MAXIMUM.#ENGvFRA — Tight Five Rugby (@TightFive_Rugby) June 21, 2025

Carton rouge de 20 minutes pour Woki ? Franchement ? — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) June 21, 2025

Really a red ? Woki ? Not convinced especially with what the TMO said but 🤷🏻‍♂️ they are in charge #ENGvFRA to many inconsistencies #consistency 💭🤷🏻‍♂️ — rugbeezinitsunset (@rugbeemark) June 21, 2025

Cependant, beaucoup d’observateurs ont également eu du mal à comprendre cette décision, comme peuvent en attester les multiples messages en anglais et français à ce sujet. Ainsi, ce match entre le XV de France A et l’Angleterre A aura été source d’une frustration palpable chez les supporters, malgré la victoire. Un sentiment qui devrait vite se dissiper, avec la tournée en Nouvelle-Zélande à venir.

