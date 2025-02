6 Nations. 4,2 points de marge, la France inquiète du classement World Rugby ?

Avec la défaite frustrante contre l’Angleterre, la France est à 4,2 points de la 7ᵉ place du classement World Rugby, posant un problème pour le mondial 2027.

Le 8 février, l’équipe de France de rugby a perdu en Angleterre (26-25). Cette défaite frustrante a agacé les supporters, mais a aussi enlevé 1,32 point au XV de France sur le classement World Rugby. Pour l’instant, les Bleus sont quatrièmes et s’éloignent encore un peu plus du trio de tête : Nouvelle-Zélande, Irlande et Afrique du Sud.

Si le classement World Rugby est un algorithme barbare pour certains, c’est un outil précieux pour l’institution. Pour cause, sa principale utilité est de définir les chapeaux des différentes équipes qualifiées en Coupe du monde. Ainsi, ce dernier est à soigner si une équipe souhaite s’offrir le chemin le plus simple au prochain mondial, en Australie.

Le classement World Rugby et la RWC 2027

De plus, la Coupe du monde 2027 apporte une nouveauté d’ampleur, qui impacte le classement World Rugby. Ce sera la première fois que la compétition reine se déroulera avec 24 équipes. De fait, le format de cette dernière a été totalement repensé. Désormais, il y aura six groupes de quatre équipes. De ces derniers, les seize meilleures équipes ressortiront et participeront à des huitièmes de finale inédit.

Ainsi, la France doit finir dans les six premières places du classement World Rugby d'ici à la fin de l’année pour s’offrir une place de choix dans cette compétition. Pour cause, le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2027 aura normalement lieu en janvier 2026. Si le XV de France est dans le chapeau 1 de ce dernier, elle pourrait ne rencontrer aucun cador du rugby mondial dans sa poule.

Une tournée en Nouvelle-Zélande inquiétante

Actuellement, la France a 4,2 points d’avance sur l’Écosse, septième et premier qualifié virtuel pour le chapeau 2 du tirage au sort du mondial 2027. Mais alors, les Bleus doivent-ils s'inquiéter de cet écart ? Sur cette fin d’année 2025, ils doivent disputer encore neuf rencontres. Sur ces dernières, une majorité d’entre elles seront face à des nations se plaçant devant la France au classement World Rugby.

De plus, trois rencontres ont lieu en Nouvelle-Zélande, à l’occasion d’une tournée estivale en Océanie. Dans un pays où le XV de France n’a plus gagné contre les locaux depuis 2009, Fabien Galthié devra composer avec une sélection remaniée, sans les titulaires habituels et finalistes du Top 14. Ainsi, une suite de résultats négatifs dans l’Aotearoa pourrait plomber les Tricolores au classement World Rugby.

De plus, rien n’assure qu’une autre défaite n’arrive pas en dehors de la fenêtre estivale. À titre d’exemple, une défaite du XV de France en Italie déduirait 1,55 points à ces derniers. Une victoire à Rome suivie d’une défaite en Irlande pourrait même coûter un peu plus en cumulé. Ainsi, le XV de France a tout intérêt à gagner le plus de points possible sur ces prochaines semaines, en gagnant loin de ses bases par exemple, pour s’éviter une frayeur à l’automne prochain.

