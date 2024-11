XV de France. Intouchable capitaine de la défense, depuis quand Gaël Fickou n’avait pas été ''finisseur'' ?

Ce samedi, face au Japon, le centre aux 90 capes est annoncé sur le banc. Un petit événement sous les couleurs du XV de France.

Il fait peu dire que Gaël Fickou est un indéboulonnable de l’ère Galthié. Éminent capitaine de La Défense depuis la prise de fonction du sélectionneur, le 3/4 centre de 30 ans est d’ailleurs le joueur le plus utilisé par l’ancien demi de mêlée, depuis son arrivée à la tête des Bleus voilà 5 ans.

En chiffre, cela donne 40 sélections et 40 titularisations pour lui sur les 51 matchs joués par le XV de France depuis lors. Fort.

Mais ce samedi, face au Japon, le centre aux 90 capes est annoncé sur le banc. Un choix fait par le staff des Bleus entre les formes du moment, les associations possibles et la tentation de laisser reposer quelques cadres très utilisés depuis le début de saison, comme Fickou (8 matchs, 8 titularisations, 615 minutes).

TOP 14. Gaël Fickou connaît (normalement) la date de sa fin de carrière, et veut finir fort !Ce qui ne veut donc pas dire que La Fick a forcément reculé dans la hiérarchie, comme lu ici et là. D’ailleurs, sauf cataclysme, il sera de retour dans le XV de départ face aux All Blacks samedi 16 novembre.

Mais cela reste donc en effet un petit événement sous le mandat Galthié. D’ailleurs, depuis combien de temps Fickou n’avait plus été sur le banc en équipe de France ? Pour trouver trace d’une pareille archive, il faut remonter au début d’année 2019, quand il n’était pas encore installé sous la houlette de Jacques Brunel, qui lui préférait jusque-là les associations Chavancy/Lamerat puis Doumayrou/Bastareaud (oui, cette époque a existé).

''Romain Ntamack pouvait être le premier numéro 10 en France à viser les 100 sélections'', lance Fabien Pelous

Peu utilisé en 2018, le seynois de naissance avait donc débuté en tant que remplaçant face au Pays de Galles, pour l’ouverture du Tournoi 2019. Un match en vue duquel le sélectionneur par intérim de l’époque s’était amusé à titulariser Romain Ntamack en numéro 13 pour la seule et unique fois de sa carrière (beau cadeau pour sa première sélection), mais avait aussi choisi de placer hors groupe un certain Antoine Dupont.

Un temps qui semble une nouvelle fois révolu, puisque au-delà du statut des joueurs cités, on ne parle aujourd’hui plus de remplaçant, mais de finisseur…