''Romain Ntamack pouvait être le premier numéro 10 en France à viser les 100 sélections'', lance Fabien Pelous

100 sélections, un cap inatteignable pour un Français ? Le recordman Fabien Pelous donne son avis et prend le cas Romain Ntamack.

Amoureux de l’équipe de France, vous allez être heureux : les Bleus reviennent samedi soir, face au Japon. Mais en bon supporter tricolore, savez- vous qui est Français le plus capé ?

Les férus de bleu vous répondront du tac au tac Fabien Pelous, et ses 118 capes. D’ailleurs, l’ancien 2ᵉ ligne est, avec Philippe Sella (111), le seul tricolore à avoir passé la mythique barre des 100 capes, même si Gaël Fickou (30 ans, 90 sélections), pourrait suivre d'ici à 2025.

Alors, à l'approche de la tournée de novembre, Sud-Ouest a profité de la rencontre avec Pelous pour lui demander pourquoi la France ne comptait que deux centurions, quand d'autres nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, ou l'Afrique du Sud ou le Pays de Galles en recense à la pelle.

La gestion du cas Romain Ntamack

A cela, l’ancien Toulousain pointe logiquement du doigt des systèmes différents et l’âge d’or de certaines nations comme les All Blacks entre 2010 et 2016 et les Springboks depuis 2019.

S’il occulte également le manque de concurrence chez certaines générations galloises, irlandaises ou australiennes, il insiste en revanche les cadences infernales du rugby français. "On ne peut pas être performant 10 mois et demi par an", tranche-t-il.

Et, pour appuyer ses dires, évoque le cas Romain Ntamack, blessé aux croisés juste avant le Mondial 2023 puis de nouveau touché au mollet, juste avant l’échéance internationale de novembre. Ainsi, l’ouvreur de 25 ans n’a plus porté le maillot bleu depuis 15 mois, bloquant son compteur à 38 sélections, pour l’heure.

"Les blessures d’un Romain Ntamack posent question. On ne peut pas dire que ce n’est pas une pépite. C’est peut-être le premier numéro 10 en France qui pouvait viser les 100 sélections. C’est un profil qu’il faudrait protéger."

Mais je trouve qu’un Antoine Dupont par exemple a été plutôt bien géré l’an passé. Du coup, il a été performant sur les moments qui comptaient. C’est certainement cela que veut Fabien Galthié.

Mais n'est-ce pas déjà le cas de Romain Ntamack, qui avait bénéficié de 2 matchs de repos en 5 journées, avant de se blesser musculairement au bout de 30 minutes contre Clermont ? Idem la saison passée, lorsque à partir de son retour de blessure, il n’avait disputé "que" 8 matchs (7 titularisations) entre fin mars et fin juin avec Toulouse, avant d'être dispensé de tournée d'été.

Des éléments qui laissent à penser que Romain Ntamack fait désormais plutôt partie des joueurs "protégés", dans la mesure du possible, après ses saisons 2021/2022 et 2022/2023 à rallonge. Alors, n'est-ce pas plutôt la faute à pas de chance ?