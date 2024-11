VIDEO. TOP 14. Stade Toulousain. La décision forte d'Antoine Dupont concernant son avenir

Fidèle au Stade Toulousain, Antoine Dupont n'envisage pas de changement de club ni une reconversion d'entraîneur. Sa passion pour le rugby est intacte, mais il s'ouvre déjà à d'autres projets.

Antoine Dupont et le Stade Toulousain, une histoire qui semble inscrite dans la durée. À 27 ans, le demi de mêlée star de l'équipe de France ne se voit pas porter d'autres couleurs que celles de Toulouse dans le Top 14. Lors d’un entretien avec Sud Radio, il a déclaré : « Aujourd'hui, je ne vois pas jouer dans un autre club en Top 14 que le Stade Toulousain. Je n'ai pas de raisons de changer. »

Pour Dupont, tous les voyants sont au vert à Toulouse : « J’ai la chance d’être dans un club performant, dans une ville agréable à vivre et qui n’est pas loin de là où je suis originaire. Donc tous les facteurs sont réunis pour pouvoir continuer de m’épanouir ici. » Néanmoins, la porte ne semble pas fermée à une expérience à l'étranger, que ce soit au Japon, en Nouvelle-Zélande ou bien aux USA.

Dupont fidèle au Stade Toulousain

Mais qu'en est-il de l'après-rugby ? Sur ce point, le capitaine des Bleus est prudent. Dupont ne ressent pas le besoin de se projeter dans un avenir d'entraîneur, un choix qui le distingue de nombreux anciens joueurs. Entraîner, ce n'est pas vraiment quelque-chose qui l'attire. Aujourd'hui, il ne se projette pas dans l'entraînement. « On ne peut jamais dire jamais. Mais quand je vois les horaires qu'ils font et le stress du quotidien, ça ne me donne pas envie. »

Antoine @Dupont9A : "Je ne me vois pas jouer dans un autre club que le @StadeToulousain. Je n'ai pas de raison de changer. J'ai la chance d'être dans un club qui est performant, dans une ville agréable, et qui n'est pas loin de là où je suis originaire"https://t.co/pryWy3Wvri pic.twitter.com/A7NM39buMV November 1, 2024

Il faut dire qu'il est encore loin d'en avoir terminé avec sa carrière de joueur. Et ce, même s'il n'a pas encore fixé de cap pour la Coupe du Monde 2031 aux États-Unis. Il sait que son corps et sa tête décideront en temps voulu. « Je verrai comment sera mon corps d'ici-là. Et ma tête aussi, parce que c'est ça qui dicte si on continue ou si on arrête de jouer à un moment-donné. »

L'après-rugby, pas pour tout de suite

Le joueur toulousain s'autorise cependant des projets en dehors du terrain. Récemment, il a rejoint MORFO, une entreprise innovante dans la reforestation par drone. Dupont s'y associe avec d’autres personnalités comme l'ancien footballeur Raphaël Varane et Benjamin Kayser, ancien talonneur des Bleus. Une démarche qui montre sa volonté de diversifier ses intérêts tout en soutenant une cause écologique.

Pour l'instant, Antoine Dupont reste concentré sur sa carrière, son équipe et ses objectifs immédiats. Il l’affirme : l'après-rugby n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais il sait qu'il aura « besoin de couper » quand l'heure de la retraite sonnera. Pas de précipitation pour le capitaine, qui se veut aussi prudent qu’engagé.

Le Stade Toulousain a donc encore de beaux jours à partager avec son demi de mêlée, au grand bonheur des supporters. Dupont incarne cette fidélité rare dans le rugby moderne, où les joueurs sont de plus en plus sollicités par des offres venues du monde entier. Une fidélité qui pourrait inspirer les jeunes générations, tout en consolidant sa légende au sein de l'ovalie tricolore.