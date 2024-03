XV DE FRANCE. Gaël Fickou continue de rentrer dans la légende en se rapprochant de Fabien Pelous et Philippe Sella

Après cette victoire sur le fil contre l’Angleterre, Gaël Fickou cumule désormais 90 sélections avec le XV de France.

Cela fait maintenant 11 ans que le centre du Racing a fait ses premiers pas en équipe de France, en 2013.

Le natif de la Seyne-de-Mer semble être un cadre sous le maillot bleu depuis des lustres, pourtant il n’a que 29 ans.

Une longévité qui lui a permis de cumuler 90 sélections, devenant le 5ème joueur le plus capé de l’histoire du XV de France (à égalité avec Olivier Magne)



🇫🇷 Déjà 90 sélections pour Gaël Fickou avec le XV de France 👏



Auteur d'un grand match contre l'Angleterre, notre trois-quarts centre rentre encore un peu plus dans l'histoire du rugby tricolore 👏 pic.twitter.com/JCq4nC3ulR March 17, 2024

Gaël Fickou, c’est tout d’abord un centre hyper complet, pièce centrale du système défensif de Fabien Galthié. Mais aussi capable d’actions de grande classe comme lors de l’essai de Nolan Le Garrec ce week-end face à l’Angleterre.

Des Anglais qui réussissent bien au centre passé par le Stade Toulousain, avec un essai mythique donnant la victoire aux Français, lors du Crunch de 2014.

De retour en forme après une Coupe du Monde mitigée, le cadre de l’équipe du Grand Chelem de 2022 a retrouvé son niveau, lors de cette deuxième partie du Tournoi des 6 Nations.

Dans l’optique des tournées internationales et du Tournoi en 2025, Gaël Fickou peut potentiellement dépasser le nombre de sélections des légendes Raphaël Ibanez (93) et Serge Blanco (98). Pour rejoindre le club des centenaires composé de Philippe Sella (111) et Fabien Pelous (118).