TOP 14. Gaël Fickou connaît (normalement) la date de sa fin de carrière, et veut finir fort !

Il faut dire que le Varois de naissance joue en pro depuis ses 18 ans, est international depuis ses 19. Après une douzaine d’années de professionnalisme et 90 capes en équipe de France , le 3/4 centre a donc déjà disputé plus de 300 matchs dans sa carrière.

Une longévité et une usure naturelle qui lui font donc envisager une fin de parcours plus précoce que les autres, pour Le Figaro :

2027, l’année où arrivera à échéance son contrat avec le Racing 92 également. La bonne occasion d’arrêter ? "Il n’y a pas de vérité absolue en sport quand il faut se projeter sur une échéance de trois ans". Malgré tout, La Fick sent qu’il ne jouera pas les prolongations comme le font certains compères du Top 14, à jouer "jusqu’à 36-37 ans".

En clair, l’ancien parisien ne voudra pas faire la saison de trop, mais reste ambitieux. Terminer potentiellement sa carrière sur une coupe du monde reste un pari audacieux, d’autant plus en France.

Et ce alors que les jeunes loups comme Depoortère , Costes ou Gailleton poussent de plus en plus fort derrière lui, à ce poste de numéro 13. Mais le Seynois a pour lui cette expérience unique et cette capacité de régulation d’une ligne de 3/4, comme d’une défense.

Et si ses coups d’éclats se font plus rares avec les années, ne cataloguons pas trop vite celui qui compte 54 essais en Top 14, qui vient justement de réaliser un superbe exploit personnel avec le Racing 92 face à Clermont.

Lui qui pourrait par la même occasion avoir envie d’aller chercher le record de sélections français de Fabien Pelous, et ses 118 capes. À en croire ses dire, il lui reste donc 3 ans pour aller grappiller 28 appels en Bleu, et laisser définitivement son nom au panthéon du rugby français…