RUGBY. A la Rieko Ioane, Teddy Thomas a-t-il trouvé son poste de prédilection au centre du terrain ?

Titulaire face au Stade Toulousain avec le 13 dans le dos, Teddy Thomas a éclaboussé la rencontre de sa classe à une position inédite. Un futur radieux est-il possible au centre du terrain ?

De belles promesses

Ce dimanche soir, La Rochelle s'est incliné face au Stade Toulousain, dans la ville rose, sur le score de 35-27 malgré une belle prestation globale. Les hommes de Ronan O'Gara ont été entreprenants et ont même mené au score, notamment grâce au doublé de Teddy Thomas.

En l'absence de Jonathan Danty qui se remet de son ko intervenu lors de la première journée face à Toulon et Charles Ollivon, ainsi que de Raymond Rhule blessé au tendon d'Achille, c'est Teddy Thomas qui a été positionné au centre.

Pourtant, sur la feuille de match rochelaise, d'autres profils auraient pu endosser cette casquette, comme Jules Favre, qui était remplaçant, mais qui a une formation de centre et qui est souvent utilisé comme tel. L'Anglais Jack Nowell était lui sur son aile, bien qu'il ait joué six rencontres de Top 14 au centre, spécialement pour ses débuts.

Malgré cela, c'est bien Teddy Thomas qui était associé à Seuteni, pour former une paire de centres complète et offensive. L'habituel ailier n'avait jamais joué à ce poste, du moins lors de compétition officielle, car le staff rochelais l'avait aligné au centre lors des matchs amicaux, avec de la réussite.

Face à Toulouse, le pari était donc risqué puisqu'en face de lui, Teddy Thomas avait de beaux clients dont Pita Ahki et Pierre-Louis Barassi, deux joueurs internationaux et expérimentés. La principale interrogation, forcément, concernait l'aspect défensif que requiert ce poste, et qui est fréquemment perçu comme le principal défaut de l'ancien joueur du Racing 92.

À ce sujet, Teddy Thomas a d'abord tremblé, en ne pouvant pas contenir la puissance d'Ahki proche de sa ligne, qui s'est ensuite écroulé dans l'en-but. Au total, le néo-centre a manqué trois plaquages durant la partie, mais a plutôt convaincu dans ce secteur en se montrant hermétique sur la durée avec dix plaquages réussis, un des meilleurs totaux de son équipe.

Ensuite, offensivement, le talent de ce joueur n'est plus à prouver, mais ses qualités de vitesse et sa capacité à éliminer des défenseurs ressortent davantage au centre du terrain. Avec plus de ballons, ce dernier débloque des situations qui paraissent bloquées et rares sont les joueurs capables de cela.

Il a marqué un doublé, bien aidé par le service 5 étoiles de Seuteni, qui a servi deux caviars à son coéquipier. Néanmoins, aucun des deux essais n'était fait et Thomas s'est arraché, notamment sur le deuxième, pour aplatir la balle. Globalement, à chaque fois que La Rochelle trouvait le break, Teddy Thomas n'était pas loin et c'est d'ailleurs en franchissant la ligne davantage que ce dernier s'est blessé, en toute fin de match.

Un avenir radieux au centre ?

Avec ce pari qui s'est avéré gagnant, Ronan O'Gara va-t-il aligner de nouveau Teddy Thomas en qualité de centre ? Eh bien, il se pourrait que oui, car la performance de ce dernier demande à être revue.

À La Rochelle, Jonathan Danty et Seuteni sont les titulaires depuis plusieurs saisons, et leur association fonctionne très bien. Néanmoins, entre les pépins physiques et l'équipe de France, Danty pourrait manquer un nombre important de rencontres avec La Rochelle cette saison.

Derrière eux, Jules Favre semble être repositionné uniquement à l'aile cette saison, tandis que le jeune Simeli Daunivucu reste inexpérimenté malgré de belles capacités. Raymond Rhule étant également blessé et indisponible, Teddy Thomas pourrait donc bien s'installer à ce poste.

Ioane, North, Waisea...

Avec l'âge, les joueurs de rugby prennent souvent du poids, s'étoffent et développent une masse musculaire supérieure à leur début de carrière. À 31 ans, dans la force de l'âge, Teddy Thomas répond parfaitement aux standings du très haut niveau sur le point de vue physique.

Mais alors, des ailiers qui passent au centre, est-ce vraiment rare ? Eh bien pas complètement, et sur la scène internationale, nous avons quelques beaux exemples, avec le plus frappant, celui qui se rapproche le plus du cas Thomas, Rieko Ioane.

Joueur de rugby à sept et ailier de formation, Rieko Ioane est aujourd'hui un cadre des Blues et des All Blacks avec le numéro 13 dans le dos. Celui qui compte 69 capes avec la Nouvelle-Zélande s'est rapproché du centre du terrain, notamment grâce à sa vitesse, mais aussi sa capacité à mettre sur orbite ses ailiers. Avec le temps, ce dernier s'est construit une vraie carcasse, et pèse aujourd'hui plus de 100 kg. À ses débuts, Ioane était plutôt frêle.

Autre exemple parfait, le talentueux George Noth, qui a réalisé la quasi-totalité de sa carrière à l'aile, mais qui a vraiment changé de poste au début de l'année 2021, avec le Pays de Galles dans le Tournoi des 6 Nations. Depuis, North évolue en second centre et sa vitesse allié à son gabarit imposant lui permettent de créer des différences. Il devrait évoluer à ce poste avec Provence Rugby.

Encore un cas similaire avec le supersonique Waisea, qui a fait le bonheur du Stade Français et du RCT au centre, malgré une formation à l'aile. Son compatriote Josua Tuisova a aussi passé le cap lors des dernières saisons. L'Australien Adam Ashley-Cooper alternait aussi entre l'aile en sélection, et le centre avec son club des Waratahs. À Bordeaux, il avait été utilisé à l'aile principalement.

En bref, le cas Teddy Thomas n'est pas isolé, et Ronan O'Gara aura peut-être eu le nez creux avec ce changement de poste, si ce dernier réussit une belle saison. L'avenir nous dira si tout cela se confirme, en attendant, le principal intéressé devra soigner sa cuisse.

