Émilien Gailleton, le Chris Ashton du XV de France aux ''grosses prédispositions énergétiques''

Ce samedi, le centre de la Section Paloise Émilien Gailleton connaîtra sa quatrième titularisation avec le XV de France face au Japon. À seulement 21 ans, le jeune joueur impressionne déjà ses pairs, ses entraîneurs, et le staff tricolore par des capacités physiques hors norme. Un profil unique et prometteur qui suscite l’enthousiasme au sein du groupe France.

Une endurance hors du commun

Yoram Moefana, son coéquipier au centre, est l’un des premiers à souligner l’incroyable condition physique de Gailleton via L'Equipe. « Émilien, c’est une machine. Sur un entraînement, il est capable de parcourir un kilomètre de plus que tout le monde », confie-t-il. Cette endurance et cette capacité à enchaîner les efforts intenses en font une perle rare dans le rugby moderne, où les exigences physiques sont plus élevées que jamais.

Une arme de vitesse et de décision

Sébastien Piqueronies, le manager de Pau, connaît bien les qualités de son protégé. « Il a des grosses prédispositions énergétiques, parce qu’il va vite et qu’il est endurant dans cette vitesse », explique-t-il. Capable de multiplier les courses à haute intensité, Gailleton se démarque également par ses prises de décision. « C’est une vraie valeur sûre sur le gain de l’espace. Il couvre tout le terrain », ajoute Piqueronies, qui voit en lui un joueur complet, capable de combiner explosivité et intelligence de jeu.

Thibault Giroud : « un monstre physique »

L’ancien directeur de la performance du XV de France, Thibault Giroud, compare Gailleton à Chris Ashton, l'ex-ailier anglais connu pour son explosivité. « Il n’avait pas beaucoup de déperdition d’accélération et de vitesse sous fatigue. Sur l’explosivité jusqu’à trente mètres, il est dans les plus rapides. Idem sur les tests d’endurance. C’est un monstre physique. » Giroud souligne également l’endurance de Gailleton sous fatigue et sa capacité à maintenir une intensité de course élevée. « En prenant un peu de masse pour se protéger et avoir plus d’impact sur les collisions, il peut encore progresser tout en gardant ses principales qualités », anticipe Giroud.

Une activité constante

Patrick Arlettaz, entraîneur de l’attaque du XV de France, voit en Gailleton un joueur mobile, capable de se rendre utile dans toutes les phases de jeu. « Ce qui me plaît chez lui, c’est son activité. C’est un joueur qui se déplace beaucoup et qui compense, comble toutes les petites failles qu’il peut y avoir dans le système », commente-t-il. Des qualités essentielles face à une équipe japonaise connue pour son dynamisme et sa rapidité.

Le long cheminement d'un potentiel affiné

Jean-Marc Béderède, son ancien coach en équipe de France U20, se rappelle de Gailleton comme d’un athlète déjà remarquable. « Sur les qualités musculaires de force, d’endurance et de vitesse, il est hors norme », explique-t-il. À ses débuts, Gailleton peinait encore à transformer ses qualités physiques en efficacité sur le terrain. Mais aujourd’hui, ce potentiel s’est affirmé, et Gailleton a su optimiser son jeu pour devenir un élément clé.

Pour Fabien Galthié, le sélectionneur, Gailleton représente un atout de choix pour affronter le Japon. Sa capacité à allier vitesse, endurance et intelligence de placement pourrait bien faire la différence face à des adversaires qui misent sur la vivacité. Avec des cadres comme Antoine Dupont et Ramos pour le guider, Gailleton aura l’occasion de prouver qu’il mérite sa place. Le Japon pourrait bien être le premier à subir les éclats de ce "monstre physique" qui incarne l’avenir du rugby français.