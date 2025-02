6 Nations. Le XV de France face à son plus grand défi émotionnel et tactique depuis la Coupe du monde

L’heure du combat approche ! À une semaine d’un test majeur à l’Aviva, Yachvili en appelle au fighting spirit des Bleus. Ce match peut-il être celui de la confirmation pour le XV de France ?

Un défi qui fait saliver les joueurs

À une grosse semaine du déplacement crucial à Dublin, Dimitri Yachvili ne tourne pas autour du pot : les Bleus doivent s'attendre à une véritable bataille. Consultant pour France TV, il est aux premières loges lors des matchs du XV de France. Après trois journées et deux victoires, l'ancien demi de mêlée plante le décor pour le Midi Olympique : "Quand tu vas en Irlande où le 'fighting spirit' est bien présent, il faut se mettre en mode commando." Un choc qui s'annonce comme une "petite finale avant l'heure", un test XXL pour un XV de France en quête de stabilité.

Habitué aux matchs à haute intensité, Yachvili sait ce que représente un déplacement à l'Aviva Stadium : "C'est ce genre de match que tu as envie de jouer dans une ambiance à Dublin qui va être juste extraordinaire. Relever un tel défi pour un joueur, c'est le Graal." Mais jusqu'ici, les Bleus ont soufflé le chaud, face aux Gallois puis en Italie, et le froid en Angleterre. "Sur le gros match avec beaucoup de pression, on a failli. Maintenant, il reste encore une première finale face à l'Irlande."

Un système de jeu à stabiliser

Ce que pointe Yachvili, c'est aussi le manque de constance dans le projet de jeu français. "Les Irlandais, on change les hommes, mais le système de jeu reste le même. Les joueurs s’adaptent au système de jeu, ce n’est pas l’inverse." Un modèle dont les Bleus devraient s’inspirer, selon lui, au lieu de trop dépendre des individualités. "Personne n’est bien ancré dans ce fauteuil de titulaire en équipe de France, et c’est tant mieux. Maintenant, il faudrait un peu plus de stabilité aussi au niveau de notre système de jeu."

L'an dernier, beaucoup s'interrogeaient sur l’avenir de l’Irlande sans Johnny Sexton au sortir de la Coupe du monde. Mais après leur victoire face aux Bleus à Marseille, la question ne se posait déjà plus. "Tout ça pour dire que c’est le collectif et le système de jeu qui font les hommes, et pas l’inverse", martèle Yachvili. Un avis que ne partage pas forcément tout le monde. La rencontre à Rome, avec ses changements dans les lignes, ayant montré que les entrants, comme Barré et Guillard, savaient parfaitement s'adapter. Et qu'ils adhéraient au système.

Un match charnière pour la stratégie de Galthié

La rencontre à Dublin doit valider la très belle dynamique actuelle des Bleus. Lesquels dominent au niveau statistique la majorité des catégories offensives dans ce 6 Nations 2025. "On a marqué beaucoup d’essais, l’état d’esprit est positif." Mais Yachvili met en garde : "Il y a la parenthèse de Twickenham où on a eu quelques difficultés défensivement, notamment pour finir les coups." De quoi rappeler que la moindre approximation coûtera cher face à une Irlande réputée pour son efficacité clinique.

Au-delà du résultat, c'est aussi la viabilité du projet de jeu de Fabien Galthié qui se jouera à Dublin. "Si on avait marqué les essais face à l’Angleterre, on aurait eu 15 points d’écart, on aurait remporté ce match, on ne se poserait pas la question de savoir si ça nous plaît ou non le système offensif et tactique." Un argument qui prétend que le chemin est le bon, à condition d’être plus réaliste et constant.

Les Bleus joueront donc bien plus qu'un simple match face à l'Irlande : une véritable mise à l'épreuve de leur ambition et de leur capacité à se hisser au sommet du rugby européen et mondial. Si la Coupe du monde 2027 en Australie est l'objectif ultime de l'équipe de France. Il est également important d'aller chercher un nouveau titre pour valider la progression du groupe et l'orientation que lui donne le staff.