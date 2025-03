Le pack de l’Irlande décimé face au XV de France ? Ces 3 joueurs (majeurs) qui sont incertains

L’Irlande face au chantier des blessures : 3 titulaires sont incertains face au XV de France dans le Tournoi des 6 Nations.

La France et l’Irlande s’affronteront-elles avec toutes leurs forces vives ce dimanche ? C’est une question face à laquelle subsistent pas mal d’interrogations.

D’abord côté français, où malgré le retour de Romain Ntamack, c’est Many Meafou qui n’est pas sûr d’être à 100 %. Ainsi, en ce début de semaine, on parlait d’un positionnement sur le banc inédit en Bleu pour le 2ème ligne aux dimensions surhumaines (2m03 pour 145kg).

Mais l’Irlande a aussi son lot de pépins. Comme face au Pays de Galles il y a 10 jours, les Verts comptent toujours certains joueurs majeurs en délicatesse physiquement. Si le numéro 8 et capitaine Caelan Doris n’est toujours pas flamme au niveau du genou, il devrait néanmoins tenir sa place, à lire entre les lignes du communiqué publié lundi par la fédération irlandaise.

Un joueur très puissant, à l’activité exceptionnelle, qui devrait donc nous offrir un sacré duel face à Grégory Alldritt. Même si François Cros sera aussi là pour le surveiller et lui offrir un remake du carreau monumental qu’il lui avait asséné en finale de Champions Cup 2024, si possible.

Furlong toujours absent ?

En revanche, Tadhg Furlong et Ronan Kelleher n’auraient pas aussi bien récupéré que leur 3ème ligne jusqu’ici. L’ancien meilleur pilier droit du monde (32 ans, 78 sélections) a connu plusieurs blessures ces derniers mois et est encore gêné par un mollet récalcitrant. Il n'a pas encore joué dans ce Tournoi 2025 et ne devrait pas être du choc face à la France, même si "une décision sera prise plus tard dans la semaine".

Même son de cloche pour le talonneur Ronan Kelleher (27 ans, 39 sélections), parfait complément de Sheehan comme l’est Julien Marchand avec Peato Mauvaka. Titulaire contre l'Angleterre et l'Écosse, mais n'avait pas pu tenir sa place pour le troisième match contre le pays de Galles suite une blessure au cou. A priori, ils devraient être remplacés par le duo McCarthy/Clarkson sur le banc.

Des absences qui pourraient compter dans un choc comme celui-ci qui se jouera sur des détails. Autant qu’affaiblir la mêlée de l’Irlande, déjà à la peine face au Pays de Galles et alors que Garry Ringrose est, on le rappelle, suspendu.