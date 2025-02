XV DE France. Jouera, Jouera pas ? L’état de santé de Meafou inquiète à 8 jours de l’Irlande

Poutre du pack du XV de France, Emmanuel Meafou est indispensable aux Bleus pour sortir un grand match en Irlande. Mais il pourrait être freiné par son corps...

Il est l’une des forces de frappe du XV de France et du Stade Toulousain, mais son corps lui impose un contretemps. Victime d’une infection pulmonaire il y a deux semaines, Emmanuel Meafou reprend tout juste la course. Un retour encourageant, mais une présence en Irlande le 8 mars reste très incertaine.

Un retour au compte-gouttes

Après deux semaines de repos forcé, Meafou a retrouvé une activité physique progressive : footing, musculation et vélo. Mais pas encore de rugby. Jugé encore trop juste, le géant toulousain ne jouera pas avec Toulouse contre Vannes ce week-end.

Alors, peut-il être prêt dans huit jours pour Dublin ? Rien n’est exclu, mais les délais sont courts. Il devra être capable d’enchaîner les entraînements à haute intensité dès mardi prochain avec les Bleus. Et pour un joueur qui n’a plus mis les crampons depuis sa dernière apparition en Bleu face à l’Angleterre, la marche semble haute.

Un coup dur pour les Bleus ?

Si Meafou avait gagné ses galons de titulaire en deuxième ligne lors des deux premiers matchs du Tournoi, son absence contre l’Italie n’a pas trop pesé grâce à Thibaud Flament, de retour aux affaires, et Mickaël Guillard, surprenant dans un rôle de seconde latte plus mobile.

Le staff des Bleus pourrait donc ne prendre aucun risque avec Meafou et le ménager en vue du dernier match face à l’Écosse, une semaine plus tard. Cependant, ce serait se priver d’un énorme porteur de ballon, capable d’avancer sur chaque impact. Sans lui, le gain de la ligne d’avantage sera plus difficile face aux Verts. Les zones de rucks risquent aussi d'être plus compliquées à nettoyer, alors même que les Irlandais se font un malin plaisir à ralentir tous les ballons au sol.

Le choix du staff samedi matin

D’ici là, le verdict tombera ce samedi avec l’annonce de la liste des 42 joueurs convoqués pour préparer l’Irlande. Les staffs médicaux du XV de France et du Stade Toulousain sont en contact permanent, et des examens seront passés en fin de semaine pour juger son état.

Galthié pourrait être tenté de l’emmener à Marcoussis, ne serait-ce que pour l’avoir sous surveillance en cas d’évolution rapide. Pour l’instant, difficile de se prononcer sur la potentielle présence du numéro 5 à Dublin.

Si le Toulousain venait à déclarer forfait, la deuxième ligne titulaire en Italie devrait être reconduite. Ce serait tout de même un gros coup dur pour les Bleus, déjà privés de leur ancien capitaine Charles Ollivon pour toute la durée du Tournoi.