''C’est mon meilleur défenseur'' : Antoine Dupont, ce 9ème avant qui sait chauffer les épaules lors des grands matchs

Réputé pour sa palette offensive unique et son leadership, Antoine Dupont n’en reste pas moins un défensif aussi efficace qu’atypique.

Pour présenter son prodige à Didier Deschamps, à Monaco, durant la préparation au Mondial 2023, Fabien Galthié avait confié à son homologue du foot ces quelques mots, au sujet d’Antoine Dupont : "Lui, c’est mon meilleur défenseur. Il a un taux de réussite au plaquage meilleur que les 3èmes lignes."

Difficile à bouger grâce à son centre de gravité bas, sa robustesse (1m74 pour 87kg) et son courage, sa technique parfaite, sa vitesse et sa capacité à casser les raffuts adverses lui ont d’ailleurs permis de se faire une spécialité pour rattraper les coups. Et s’il a appris à s’économiser avec le temps et s’éviter des contacts inutiles, Dupont sait toujours mettre la tête lors des grands matchs.

6 NATIONS. En quoi le retour de Romain Ntamack est une aubaine pour tenir le choc face aux vagues irlandaises ?

"Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs et c’est aussi vrai sur l’aspect défensif, explique pour Midi Olympique Laurent Thuéry, entraîneur de la défense du Stade Toulousain. C’est un mec courageux, capable de contester les ballons. On l’a vu lors de la dernière finale de Champions Cup."

Cette finale lors de laquelle le demi de mêlée rouge et noir avait clairement joué le rôle d’un 9ème avant, grâce à ses gros bras, son courage et sa maîtrise des contests au sol notamment. Jusqu’à écœurer le Leinster.

VIDEO. 6 Nations. Un geste d’anthologie : ce jour-là, Antoine Dupont a choqué le monde du rugby

Bilan ? 4 grattages pour "Toto". De quoi faire pâlir le spécialiste en la matière Julien Marchand. Et Thuéry d’abonder : "Il est costaud, il montre la voix, il peut rattraper des coups. C’est un joueur qui manque peu de plaquages et qui peut récupérer des ballons."

Un rôle pluriel et unique

Mais le rôle défensif de Dupont est beaucoup plus vaste que cela. À Toulouse notamment, ou son activité est plurielle. "Chez nous, il a beaucoup de liberté dans le système défensif. Il peut rester sur l’extérieur pour y avoir un joueur mobile, laisser les plus lents au milieu. Mais il peut aussi dézoner pour aller au milieu des gros, et mettre la pression, notamment sur la charnière adverse. Il a une lecture de jeu hors du commun, voit tous avant tout le monde, car il prend beaucoup d’informations. Ça lui donne un temps d’avance."

RUGBY. Avec Dupont, les 10 du XV de France constatent cette réalité inéluctable

Ce qu’il a souvent fait avec le XV de France également. Et si son rôle a pu varier en fonction de la stratégie depuis la prise de fonction de Fabien Galthié pour ne pas mettre à mal le collectif, on retrouve régulièrement ce Dupont libéro lors des matchs d’une intensité comparable à ce que les Bleus devraient connaitre contre l’Irlande. À l’image de ce France/Angleterre pour le Grand Chelem de 2022, où il avait réalisé 15 plaquages.

Il se pourrait bien que samedi, ses épaules chauffent à peu près autant…