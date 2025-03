6 NATIONS. En quoi le retour de Romain Ntamack est une aubaine pour tenir le choc face aux vagues irlandaises ?

Parmi les meilleurs défenseurs de la planète à son poste, Romain Ntamack représente une vraie garantie sans le ballon avant de défier l’Irlande. Qui aime tant aller défier la zone du 10 adverse.

On dit souvent que les matchs couperets se gagnent sur 3 points : conquête, défense, jeu au pied. A ce titre, difficile d’imaginer autre chose en Irlande ce samedi, pour "la finale" du Tournoi des 6 Nations 2025.

Et si les Bleus sont évidemment capables de brouiller les repères adverses sur des coups d’éclats des Dupont, Penaud, Bielle-Biarrey et consorts, on sait déjà le gros de ce qui attend les ouailles de Fabien Galthié à Dublin, sur une pelouse humide.

C’est pourquoi le retour de Romain Ntamack à l’ouverture est une aubaine pour les Bleus.

Un défenseur hors-pair

L’an dernier, on disait de lui avec un titre un poil alambiqué qu’il était le "meilleur ouvreur défensif de la planète". Une fois la définition expliquée, NTK corroborait nos dires en réalisant quelques semaines plus tard une finale de Champions Cup exceptionnelle dans le registre défensif, face au Leinster. Dont il sortait d’ailleurs avec une arcade ensanglantée et un sentiment : celui du match le plus "âpre" de sa carrière.

Maturité, prise de masse : comment Romain Ntamack est devenu le ''meilleur ouvreur défensif'' du monde ?

Qu’on se le dise, l’Irlande tentera d’imposer la même chose aux Bleus samedi et c’est pour cela que la présence de l’ouvreur de 25 ans a quelque chose de rassurant. L’entraîneur de la défense du Stade Toulousain Laurent Thuéry allait même jusqu’à dire que " c’est un joueur qui se nourrit du défi physique en défense pour construire ses matchs", pour Midi Olympique.

C’est un joueur qui aime défendre, un gros compétiteur, qui a un caractère incroyable et qui aime plaquer. C’est aussi quelqu’un de dense physiquement. En défense, c’est l’un des joueurs les plus performants du monde à son poste. Ce qui donne aussi confiance aux joueurs autour de lui."

Capable de défense haut et de coffrer au ballon grâce à sa densité physique (1m88 pour 94kg), en plus de sa bonne lecture, sa communication et de sa capacité à contrôler, Romain Ntamack est donc un garçon clé dans le système défensif des équipes dans lesquelles il évolue.

6 Nations. Affaire Ntamack Ringrose : la FFR demande des comptes à World Rugby

Que ce soit à Toulouse ou avec le XV de France. Et les Irlandais peuvent venir lui taper dedans, le type n’est pas du genre à s’échapper…