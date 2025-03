6 Nations. L'Irlande, arrogante ? O’Driscoll allume son propre camp avant le choc face à la France

6 Nations : O’Driscoll tire la sonnette d’alarme. L’Irlande a-t-elle perdu son humilité légendaire ? Réponse ce samedi face au XV de France dans le 6 Nations.

À quelques heures du rendez-vous crucial entre l’Irlande et le XV de France à l’Aviva Stadium, Brian O'Driscoll a lâché quelques vérités qui font réfléchir via le Midi Olympique. Alors que ses compatriotes abordent le choc face aux Tricolores dans le costume de favori, l'ancien centre considère que l'Irlande version 2025 n'est pas aussi forte que les deux dernières années.

Confiance ou arrogance ?

"En 2023, j’ai vu l’Irlande a un niveau jamais atteint dans son histoire. Même le quart de finale perdu contre les All Blacks a été d’un niveau extraordinaire. Je ne crois pas que nous ayons retrouvé un tel niveau de performance." Le constat est clair : la régénération post-Mondial prend du temps, des éléments importants sont en bout de course et les pépites émergentes n’ont pas encore atteint le niveau des Sexton & Co de la grande époque.

Mais là où O'Driscoll met les pieds dans le plat, c'est sur l'état d'esprit de son propre public. "Notre confiance s'est petit à petit transformée en arrogance, et cela irrite le monde du rugby." Un discours rare. Mais pour BOD, certains fans verts ont pris goût aux hauteurs du classement mondial et se voient déjà au sommet, oubliant que la chute peut être rude.

"Je ne généralise pas, ce n’est pas tout le rugby irlandais qui est devenu arrogant, mais certains de nos supporters ont un peu oublié que nous sommes un peuple humble par nature et nous devons le rester." Il est vrai que dans le rugby mondial, rares sont les sélections qui dominent pendant des années. Le Pays de Galles en sait quelque chose. Tout est une histoire de cycle. La domination du XV du Trèfle pourrait bien s'étioler dans les années à venir.

Un climat qui pourrait profiter aux Bleus ?

Cette atmosphère de légère suffisance pourrait-elle inspirer les Bleus de Galthié ? C’est possible. Dans ce Tournoi 2025, les Tricolores ont soufflé le chaud et le froid. Mais le costume d'outsider leur va également. Et ils laissent volontier la pression à leurs futurs adversaires. Et si l’Irlande 2025 a perdu un peu de son tranchant, le XV de France, lui, pourrait bien en faire une source de motivation supplémentaire.

Dans les travées de l'Aviva, O'Driscoll avoue entendre des propos qui l'embarrassent. Un excès de confiance perceptible aussi dans certains médias locaux, qui regardent un peu trop de haut leurs adversaires. "J'entends des mots qui ne me plaisent pas trop, des phrases par-ci par-là, autour du stade. Je lis aussi nos médias, qui nourrissent parfois un complexe de supériorité sur nos adversaires. Cela m'embarrasse et je ne suis pas le seul : une partie du public irlandais ne se retrouve pas dans ces excès d'arrogance."

L’humilité, c’est peut-être ce qui manque aujourd’hui au rugby irlandais. Et samedi, les Bleus auront une occasion en or de le leur rappeler. A l'inverse, un succès irlandais, après la fessée collée aux Bleus à Marseille l'an passé, pourrait renforcer cette arrogance que décrit O'Driscoll. Mais en de troisième titre historique dans le Tournoi et d'un nouveau Grand Chelem, on n'aurait peut-être pas forcément d'arguments pour contredire les supporters irlandais.