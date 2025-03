6 Nations. La presse étrangère le confirme : cet Irlande - France, c’est le vrai 'Crunch' du Tournoi

Irlande - France, c’est bien plus qu’un match. De Dublin à Londres, la presse étrangère s’enflamme et analyse les forces, les failles et les clés tactiques du choc.

Une France imprévisible qui inquiète l’Irlande

Dans le microcosme du rugby mondial, il y a des rendez-vous qui sentent la poudre. Ce Irlande - France dans le cadre de la 4e journée du 6 Nations 2025 en fait clairement partie. Et la presse étrangère ne s’y trompe pas : des médias irlandais aux observateurs anglais, tous posent le même constat. Ce match, c’est bien plus qu’un simple duel du Tournoi. C’est un bras de fer pour le titre et une opposition de styles qui fait saliver la planète ovale.

Meafou dans un nouveau rôle, Barassi devance Fickou : la compo probable du XV de France en IrlandeCôté irlandais, la méfiance est de mise, et c’est peu dire. Paul O’Connell, légende du XV du Trèfle, a confié à RTE qu’il redoute le jeu désordonné mais létal des Bleus. Cette capacité à sortir du cadre, à envoyer des passes improbables ou à allumer une contre-attaque fulgurante, c’est la signature de cette équipe de France. Pour O’Connell, ce manque de structure rend les Bleus terriblement dangereux. « On ne peut pas tout anticiper face à eux », résume-t-il. Bref, la France 2025 reste fidèle à elle-même : capable du meilleur comme du plus fou.

Le duel tactique : Edwards contre l’attaque irlandaise

Sur Planet Rugby, Bernard Jackman, ancien talonneur du Leinster, s’est longuement penché sur le plan de bataille tactique. Il met en lumière un affrontement clé : la défense d’Edwards face aux lancements irlandais millimétrés. Pour lui, l’Irlande a les armes pour faire dérailler le mur bleu, à condition de parfaitement lire les blitz défensifs orchestrés par le sorcier Shaun Edwards. Une faille exploitée trop tard lors des derniers France-Irlande, mais qui reste le nerf de la guerre ce samedi.

Un choc vu comme un Arsenal - Manchester United du rugby

Le Guardian, lui, file la métaphore footballistique. Ce Irlande - France, c’est ni plus ni moins qu’un Arsenal - Manchester United des années fastes, une rivalité qui dépasse le terrain. Le papier met l’accent sur la qualité individuelle, mais surtout sur la dimension culturelle du match. D’un côté, la rigueur clinique irlandaise. De l’autre, cette capacité française à improviser un chef-d’œuvre sous pression. Un choc des philosophies qui captive bien au-delà de Dublin ou Paris.

6 Nations. XV de France. Gagner en Irlande, le dernier plafond de verre à briser pour viser (plus) hautLes stats compilées par Opta pour Irish Rugby le confirment : la France arrive avec des arguments massifs. Meilleure équipe sur les ballons de récupération, reine des turnovers convertis en points. Une France qui, sous ses airs d’équipe brouillonne, maîtrise à merveille l’art de punir la moindre erreur adverse. De quoi donner des sueurs froides au public de l’Aviva Stadium.

Sam Prendergast, maillon faible irlandais ?

Planet Rugby, encore lui, met les pieds dans le plat : Sam Prendergast est-il le bon choix pour piloter l’attaque irlandaise face aux Bleus ? Qualifié de « liability » (un boulet potentiel) par certains observateurs, le jeune ouvreur n'échappe pas aux critiques. Et ce, malgré des performances à l'ouverture plus qu'honorables. Face à une défense française ultra-agressive, ses qualités de lecture et sa gestion de la pression seront scrutées au microscope. Une faiblesse sur laquelle les Bleus risquent d’appuyer sans relâche. Mais c'est surtout sa défense qui pourrait poser problème si les Tricolores décident de le cibler comme l'avaient fait les Anglais.

XV DE FRANCE. Le plan des Bleus pour faire tomber l’Irlande : exploiter la faille PrendergastEnfin, impossible de ne pas remettre ce match dans son contexte historique. France - Irlande, c’est une rivalité moderne, celle qui a redéfini les hiérarchies du rugby européen depuis une décennie. De la victoire à l'arrachée des Bleus en 2021 à la démonstration irlandaise en 2023, chaque chapitre ajoute à la légende. Ce samedi, c’est un nouvel épisode qui s’écrit, avec le Grand Chelem en ligne de mire pour l'Irlande et un deuxième titre très attendu pour la France.