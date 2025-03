6 Nations. XV de France. Gagner en Irlande, le dernier plafond de verre à briser pour viser (plus) haut

Brillants en Italie, frustrants à Twickenham… les Bleus doivent enfin s’offrir un exploit à l’extérieur. En Irlande, c’est le moment ou jamais de montrer leur vrai visage.

Un défi XXL pour enfin exister à l’extérieur

Ce samedi, le XV de France débarque à Dublin dans le costume d'outsider mais pas sans ambitions. Battus à Twickenham, impériaux en Italie, les hommes de Galthié savent que leur Tournoi 2025 se joue en (très) grande partie sur cette 4e journée. Un succès chez le tenant du titre ouvrirait la voie à une finale contre l’Écosse au Stade de France une semaine plus tard. Mais comme le rappelle Philippe Saint-André, ce n’est pas juste un match, c’est le test de caractère que tout le rugby français attend.

6 Nations. La leçon sud-africaine a-t-elle été retenue ? Le XV de France au révélateur irlandais dans ce secteur cléInterrogé par RMC, l’ancien sélectionneur des Bleus pointe un manque criant de ce groupe : un vrai match référence loin de la maison. "On manque maintenant d’un match de référence et surtout d’une victoire hors de France." Pourtant, le potentiel est là. "Cette équipe a annoncé avant le Tournoi que 80 % de victoires ça ne suffisait pas et qu’elle voulait des trophées." En clair, les discours c’est bien, mais la preuve par le terrain, c’est encore mieux.

Des promesses... mais pas encore de référence

Face à l’Italie, les Bleus ont montré un visage plus offensif, plus joueur. "On a été brillants en Italie, très efficaces dans les rucks, avec un seul ballon perdu." PSA le reconnaît : il y a du mieux, mais à Dublin, il faudra aussi redevenir solides derrière.

Les plaquages manqués depuis le début de la compétition ont montré que l'équipe de France pouvait être fiable dans cette partie du terrain. Et face aux maîtres du jeu aérien, le moindre ballon tombé peut coûter très cher.

XV de France. ''Je ne sais pas si je serais le même joueur si...'', les propos révélateurs de Julien MarchandPour PSA, cette Irlande n’a plus l’aura d’invincibilité des années précédentes. "Ils restent structurés, organisés, mais moins dominants." Un message clair : les Bleus avec leur expérience et leur talent, ont toutes les cartes en main. S’ils veulent grandir, il faut aller chercher une grosse perf’ à l’extérieur. Du moins dans ce nouveau mandat. Car il ne faut pas oublier la cinglante victoire à Twickenham en 2023. Mais depuis, la coupe du monde est passée par là et ils n'ont pas à nouveau brillé en déplacement face à une nation majeure.

L’Irlande, forte mais prenable

Un succès validerait la progression, mais aussi les choix du staff en termes de jeu et de joueurs. Dans son analyse, Saint-André met aussi en avant l’animation offensive de ce groupe, en particulier autour d’Antoine Dupont. Avec un jeu à une passe autour des avants pour resserrer la défense. Puis des coups de pied diagonaux pour jouer dans le dos irlandais ou bien un départ du demi de mêlée.

6 Nations. Dublin, interdit aux visiteurs, sauf au XV de France : et si l’histoire se répétait ?Mais ce n'est qu'une partie de l'éventail stratégique et technique dont dispose ce groupe. Reste une question : les Bleus peuvent-ils le faire sous pression, dans un Aviva Stadium qui sera tout acquis à la cause du Trèfle ? On l'a dit, ce match est autant un test physique, technique et tactique que mental. Et si les Tricolores venaient à tomber avec les armes à la main. Ce ne serait pas non plus une contre-performance. Mais cela montrerait qu'il y a encore du travail avant de pouvoir prétendre à remporter la Coupe du monde en 2027. Mais les occasions seront de plus en plus rares. Alors autant saisir celles qui se présentent.