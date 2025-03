6 Nations. La leçon sud-africaine a-t-elle été retenue ? Le XV de France au révélateur irlandais dans ce secteur clé

Samedi, les Bleus défient l’Irlande dans le 6 Nations. Et dans le ciel de Dublin, Lowe et Hansen attendent de pied ferme un XV de France encore fébrile dans les airs.

Un talon d’Achille qui ne date pas d'hier

Samedi à Dublin, le XV de France s’apprête à défier une équipe d’Irlande qui ne laisse rien au hasard. Et s’il y a bien un secteur où les Bleus devront montrer les crocs, c’est celui des ballons hauts. Un domaine où les Tricolores traînent quelques casseroles, et dont Patrick Arlettaz a parlé sans détours cette semaine via Le Figaro.

6 Nations. Le XV de France face à son plus grand défi émotionnel et tactique depuis la Coupe du mondeOn ne va pas se mentir : les ballons hauts, c’est une vieille épine dans le pied du XV de France. Souvenez-vous du quart de finale face aux Boks. Kolbe et consorts avaient transformé chaque chandelle en test de nervosité pour nos arrières. Mais surtout en essai trop facile. Et rebelote depuis le début de ce 6 Nations, où les Bleus peinent encore à s’imposer dans les airs. Et ce, malgré les qualités évidentes des joueurs. Ce qui manque surtout aux Tricolores, c'est de la constance dans ce domaine. Et peut-être un peu de timing et de mains. Mais tout ça, ça se bosse la semaine.

Arlettaz lucide : « une marge de progression encore très importante »

Dans un entretien accordé au Figaro, Patrick Arlettaz n’a pas tourné autour du pot : "On travaille beaucoup ce secteur mais on a une marge de progression encore très importante. Il y a une prise de conscience de tous les joueurs que c’est un secteur de plus en plus important. Encore plus depuis l’interdiction des escortes."

Cette fameuse interdiction des escortes - qui empêche les coéquipiers de protéger leur receveur - complique encore un peu plus la donne. Un changement de règle qui favorise les équipes ultra-disciplinées dans ce domaine, comme... l’Irlande. Les ailiers irlandais, James Lowe et Mack Hansen, sont des experts de la réception sous pression. Face à eux, Bielle-Biarrey, Penaud et Ramos auront du pain sur la planche. Pour Arlettaz, pas de mystère : "Ce secteur est l’une des clés du match. Il va falloir qu’on y soit performants si on veut ambitionner de faire un grand match à Dublin."

Une bataille mentale et tactique

Mais la gestion des ballons hauts, ce n’est pas qu’une question de technique individuelle. C’est aussi une histoire de communication et d’anticipation collective. Un secteur où les Bleus doivent encore trouver la bonne alchimie. Savoir qui monte, qui couvre, qui parle… autant de détails minuscules qui peuvent faire basculer un match.

XV DE FRANCE. Discret (mais indispensable), comment Mickaël Guillard s'est imposé en Bleu ?Le staff tricolore en est conscient : il faudra aussi jouer avec la tête. "Les amener dans le money time, pouvoir être au contact dans les dix dernières minutes… Les Irlandais ont tendance à être assez froids dans ces moments-là, mais nous aussi." Arlettaz met le doigt sur une vérité du très haut niveau : tenir sous pression, c’est souvent ce qui sépare les vainqueurs des beaux perdants.

Conscients de leurs failles mais confiants dans leur potentiel, les Bleus abordent ce déplacement comme un défi XXL. "On les craint bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu’on a peur d’eux." Reste à transformer cette lucidité en performance. Rendez-vous samedi, pour voir si la leçon sud-africaine a bien été retenue.