XV de France. ''Je ne sais pas si je serais le même joueur si...'', les propos révélateurs de Julien Marchand

Entre Julien Marchand et Peato Mauvaka, la concurrence est féroce, mais saine. À quelques jours d’un énorme France-Irlande, le talonneur raconte les coulisses de cette rivalité.

"Débuter et terminer, c’est deux mondes différents"

À quelques jours du choc tant attendu face à l’Irlande, la bataille fait rage chez les Bleus. Après quatre années passées à stabiliser le groupe, le sélectionneur fait jouer la concurrence pour titrer le collectif vers le haut. En dehors d'Antoine Dupont, Thomas Ramos voire Louis Bielle-Biarrey, personne ne semble avoir une place assurée.

Et parmi les duels les plus scrutés, celui des talonneurs occupe une place de choix. Julien Marchand, longtemps numéro un au poste, a dû s'adapter à un rôle de finisseur depuis son retour de blessure. Un statut qu'il partage avec un certain Peato Mauvaka, son coéquipier au Stade Toulousain… et principal concurrent sous le maillot bleu.

Pour Marchand, le passage de titulaire indiscutable à remplaçant de luxe s’est fait sans amertume. Au contraire, le talon toulousain livre pour L'Equipe une réflexion lucide sur ce rôle de finisseur, devenu clé dans le rugby moderne : "Débuter et terminer un match sont deux choses différentes. Quand tu démarres, t’es chaud, t’enchaînes. Quand t’es sur le banc, il faut savoir rester concentré, observer les mêlées et les touches adverses, repérer les failles pour être prêt à faire la différence une fois sur le terrain." Une mission d’analyste express qui demande autant de réflexion que de réactivité.

Peato et Julien, une rivalité saine au service des Bleus

Ce n’est un secret pour personne, Marchand et Mauvaka forment depuis des années un duo infernal au Stade Toulousain. Entre eux, une concurrence féroce, mais jamais malsaine. "Je ne sais pas si je serais le même joueur si Peato n’était pas là", confie Julien avec une sincérité désarmante. "Il met beaucoup de pression avec ses qualités, mais on s’entend relativement bien en dehors du terrain." Une complicité qui dure depuis plus de six ans, entre Champions Cup, Brennus et désormais maillot bleu.

Loin d’être un frein, cette émulation permanente pousse les deux hommes à se dépasser. Quand le staff des Bleus annonce la compo, chacun reste à sa place. "Bien sûr qu’on préfère démarrer, mais il y a des choix à respecter. Ce qui compte, c’est d’aider l’équipe à gagner." Un état d’esprit forgé dans les valeurs toulousaines, où l’ego passe toujours après le collectif.

Pour Marchand, cette compétition interne a une saveur particulière, lui qui revient de loin après une grave infection à staphylocoque et une hospitalisation de deux semaines. Un épisode qui aurait pu freiner sa carrière, mais qui l'a surtout renforcé mentalement. Aujourd'hui, il est là, prêt à répondre présent dès que Galthié lui fait signe.

Finisseur, un rôle sous haute pression

Dans ce Tournoi 2025, le rôle de finisseur n’a jamais été aussi stratégique. Quand tu rentres, c’est souvent à un moment décisif. Tu n'as pas le droit de te rater. Cette capacité à faire basculer un match en quelques minutes, Marchand l’a développée avec les années. Et s’il accepte cette mission, il sait aussi qu’à tout moment, la hiérarchie peut basculer à nouveau.

Face au pack vert, Marchand et Mauvaka auront une mission commune : tenir la baraque en mêlée et assurer en touche. Peu importe qui démarre ou termine, les deux hommes avancent main dans la main pour le même objectif : battre l’Irlande et garder la France dans la course au titre. Ce duo fusionnel, c’est aussi ça la force des Bleus.

Et qu'importe si certains aimeraient voir plus de continuité dans les choix du staff. Celui-ci s'adapte aussi à l'adversaire avec une stratégie qui évolue. Dans ce schéma, un joueur peut donc être préféré à un autre. Sans que l'équipe en pâtisse grâce au vivier tricolore. Outre la formidable entente entre les joueurs, on a le sentiment que la connexion entre les joueurs et l'encadrement est plus forte que jamais.