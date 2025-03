6 Nations. La France peut-elle laisser échapper le Tournoi ? Voici tous les scénarios

Après le succès du XV de France en Irlande, les hommes de Fabien Galthié ont leur destin en main. Mais que se passe-t-il en cas de faux pas ?

Avec sa victoire majuscule à Dublin (42-27), le XV de France a frappé un grand coup et repris la tête du Tournoi des Six Nations avant la dernière journée. Mais attention, rien n’est encore gagné. Trois équipes peuvent encore rêver du titre, et tout se jouera ce samedi lors d’un « Super Saturday » sous haute tension.

Scénario idéal : victoire bonifiée contre l’Écosse

La meilleure façon d’éviter les grands calculs ? S’imposer avec le bonus offensif face à l’Écosse au Stade de France. Dans ce cas, les Bleus seraient champions, peu importe les résultats de l’Irlande et de l’Angleterre. Un succès avec quatre essais ou plus permettrait d’atteindre 21 points, irratrapables pour les autres prétendants.

Mais gare au piège écossais. Le XV du Chardon a toujours posé des problèmes aux Français, et ce dernier match n’aura rien d’une formalité.

Un succès sans bonus

Si la France bat l’Écosse sans prendre le bonus offensif, elle terminera avec 20 points. L’Angleterre pourrait alors revenir à égalité, à condition de dominer largement le pays de Galles avec le bonus offensif.

Mais dans ce cas, la différence de points tranchera, et les Bleus ont une avance énorme : +106, contre +20 pour l’Angleterre. Autant dire qu’il faudrait un exploit monstrueux des Anglais pour coiffer la France sur le poteau.

Et si la France perd ? Un scénario compliqué

Si les Bleus chutent contre l’Écosse, tout dépendra des résultats de l’Irlande et de l’Angleterre.

Avec une défaite et un bonus offensif ou défensif (17 points), les Bleus auraient encore une chance, mais il faudrait que :

L’Irlande ne prenne pas plus de 3 points contre l’Italie



L’Angleterre ne prenne pas plus de 2 points contre le pays de Galles

Avec une défaite sans bonus (16 points), les Bleus seraient en grand danger et dépendraient d’un miracle :

Que l’Angleterre et l’Irlande ne prennent pas plus d’un point chacune



Ou qu’un scénario rocambolesque les mette à égalité avec l’Irlande, l’Angleterre et l’Écosse, et que la différence de points sauve les Français

Le classement.



Un "Super Saturday" sous haute tension

Tout commencera à 15h15, avec l’Irlande qui devra absolument battre l’Italie avec le bonus pour rester dans la course. Puis l’Angleterre jouera à 17h45 au pays de Galles, avec l’obligation de faire un carton pour espérer un miracle.

La dernière journée. 🍿



Mais le grand dénouement aura lieu à 21h00 au Stade de France. Les Bleus ont leur destin entre les mains, et une simple victoire pourrait suffire pour remporter leur premier Tournoi depuis 2022.

