6 Nations. L’Angleterre écarte l’Italie et taquine le XV de France dans la course au titre

Sur la pelouse de Twickenham, l’Angleterre s’est imposée face à l’Italie (47-24) pour la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations 2025.

À Twickenham, l’Angleterre voulait continuer de croire à ses chances sur ce Tournoi des 6 Nations 2025. Face à eux, les Italiens rêvaient d’exploit en outre-Manche, ce dimanche 9 mars. Finalement, ce sont les hommes de Steve Borthwick qui se sont imposés à Londres (47-24).

''Le XV de France réduit l’Irlande en miettes'', la presse internationale choquée après la ''sorcellerie'' de Dublin

L’Italie résiste à Twickenham

Dans le premier acte, l’Angleterre a commencé fort dès les premières minutes de jeu. Après seulement quelques actions, Tom Willis arrivait dans l’en but (4ᵉ) et ouvrait le score en faveur des locaux. Cinq minutes après, Ollie Lawrence s’est blessé tout seul en entamant une course. Sa chute laissait craindre une rupture du tendon d’Achille et le joueur était aperçu avec le pied gauche immobilisé.

Just three minutes on the clock and @EnglandRugby strike first 💪



Tom Willis barges over to finish off a slick try!#GuinnessM6N pic.twitter.com/PaRoMIlQlO March 9, 2025

Ensuite, l’Italie et l’Angleterre n’ont eu cesse de se répondre par essai interposé en première période. À la 15ᵉ minute, Ange Capuozzo débloquait le compteur d’essai italien. En feu sur le billard anglais, le joueur du Stade Toulousain était dans tous les bons coups de sa sélection sur ce début de match. Ensuite, Tommy Freeman venait remettre les Anglais dans l’avancée avec un nouvel essai (27ᵉ).

Tommy Freeman with the jet shoes 🥵



Elliot Daly turns them around and Freeman pounces for @EnglandRugby's second of the day 👏#GuinnessM6N pic.twitter.com/uJuDfAgrz6 March 9, 2025

À la demi-heure de jeu, Ange Capuozzo signait un crochet foudroyant et transperçait l’alignement défensif adverse. Dans la foulée, il transmettait à son numéro 8 Ross Vintcent qui prenait de vitesse ses poursuivants à la tunique blanche pour arriver en Terre promise, après une folle course de 40 mètres. Avant la mi-temps, Ollie Sleightholme a profité d’une montée kamikaze de Juan Ignacio Brex pour donner de l’avance aux locaux. Score à la mi-temps : 21-17.

The absolute WHEELS from Ross Vint­cent 🔥



A bit of Ange Capuozzo magic slices England apart as @Federugby level the scores! What a try 😍#GuinnessM6N pic.twitter.com/SWQlnjIf15 — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 9, 2025

VIDÉO. Appuis de feu, altruisme : Ange Capuozzo fait passer la défense de Vannes pour une crêpe bretonne

Puis l’Angleterre a mis les voiles

Dans le coup depuis le début de match, l’Italie n’a pas réussi à rallumer le moteur dans le début du second acte. En moins de 15 minutes, les Latins ont encaissé trois essais anglais consécutivement. Ils se sont illustrés par une fébrilité défensive amenée par une rush défense souvent très (trop ?) agressive. Ainsi, Marcus Smith (43ᵉ), Tom Curry (47ᵉ) et Ollie Sleightholme (53ᵉ) se rendaient dans l’en-but italien. L’essai du doublé de l’ailier des Northampton Saints a montré la qualité technique du XV de la Rose, qui a fait pleuvoir les offloads pour l’occasion.

The step, the offload, the finish 😮‍💨@EnglandRugby are entertaining the home crowd this afternoon as Marcus Smith runs in the bonus point try!#GuinnessM6N pic.twitter.com/GdGMFbvIQM — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 9, 2025

Offloads for days 🤤



Jamie George comes close himself but serves it up for Ollie Sleightholme in the corner 🤝#GuinnessM6N pic.twitter.com/DrMmGy771H — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 9, 2025

Jusqu’au money-time, l’Angleterre a calmé ses ardeurs et a essayé de faire le dos rond face à des Italiens peu inspirés. Ensuite, à la 72ᵉ minute de jeu, le troisième ligne Manuel Zuliani s’enfuit dans les 22 mètres adverses. Après avoir cassé trois plaquages, il tombe à quelques centimètres de l’en-but. Dans la foulée, Martin Page-Relo éjecte pour Tommaso Menoncello qui inscrit le troisième essai italien. Dans les ultimes secondes, Ben Earl inscrit le septième essai anglais. Score final : 47 - 24.

Avec cette victoire bonifiée, l’Angleterre conserve toutes ses chances de remporter le Tournoi des 6 Nations, en cas de défaite de la France contre l’Écosse la semaine prochaine. De son côté, l’Italie encaisse une nouvelle défaite frustrante après une première période où elle a fait jeu égal avec les locaux en misant sur ses qualités offensives. Face à l’Irlande, les Italiens tenteront de réaliser l’exploit, le 15 mars prochain.

XV de France. Colère et émotions chez les Bleus : Antoine Dupont out plusieurs mois après un geste déloyal ?