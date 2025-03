TOP 14. La profondeur d’effectif du Stade Toulousain (encore) mise à l’épreuve, la composition probable face à l'UBB

Après une pause internationale, le Top 14 reprend avec un choc explosif ! Bordeaux reçoit Toulouse dans une affiche alléchante. Mais les nombreux absents toulousains pourraient bien rebattre les cartes…

Le Stade Toulousain privé de ses stars internationales

Le Top 14 fait son retour après le Tournoi des 6 Nations. Et quel retour, puisque ce dimanche, l'UBB et le Stade Toulousain s'affrontent. Un choc entre les deux premiers du classement qui fait saliver les supporters. Et ce, même si les deux formations seront privés de nombreux éléments. A commencer par le leader du Top 14 dont les internationaux français et étrangers seront pour la plupart au repos.

"J’ai une semaine de vacances. On a cette chance grâce au travail fait par le Stade toulousain. Et là tout de suite, c’est une soirée entre nous. Ça va nous faire du bien, avec les familles, les proches", confiait l'arrière des Bleus Thomas Ramos samedi via Le Parisien.

Kinghorn et Capuozzo ménagés après le Tournoi

On aurait pu penser que des éléments comme Anthony Jelonch et Emmanuel Meafou seraient alignés en Gironde. Mais ça ne devrait pas être le cas. Outre Dupont blessé, pas de Barassi également après sa commotion ni de Paul Costes. Quid des étrangers ? Blair Kinghorn et Ange Capuozzo sont également au repos cette semaine après avoir beaucoup donné avec l'Ecosse et l'Italie. Soit presque une équipe entière qui manque à l'appel.

La profondeur d’effectif du Stade mise à l’épreuve

Il va donc s'appuyer sur la profondeur de son groupe pour aller défier l'UBB. Laquelle va très certainement aligner quelques-uns de ses internationaux pour aller chercher de précieux points. On peut imaginer une composition sensiblement similaire à celle qui a dominé Vannes début mars.

