XV de France : quels joueurs sont indispensables à l’équipe type du 6 Nations de la presse étrangère ?

Les médias étrangers unanimes ! Le XV de France a dominé le Tournoi et plusieurs joueurs se retrouvent dans l’équipe type. Qui sont les Français mis à l’honneur ?

Le Tournoi des 6 Nations 2025 a couronné le XV de France, auteur d'un parcours (presque) sans faute. Cette performance exceptionnelle a conduit plusieurs médias spécialisés à intégrer des joueurs français dans leur équipe type de la compétition. Découvrons quels Bleus ont été plébiscités et les raisons de leur sélection.

Antoine Dupont : le maestro incontesté

Le capitaine du XV de France, Antoine Dupont, a une nouvelle fois illuminé le Tournoi de son talent. Sa vision du jeu, sa rapidité d'exécution et son leadership ont été salués par de nombreux observateurs. Le site The Independent l'a ainsi intégré dans son équipe type, soulignant son influence déterminante dans les succès français. En revanche, The Rugby Paper estime que son remplaçant, Maxime Lucu "mérite néanmoins une place dans cette équipe, car la France n'a pas changé pendant qu'il jouait, ce qui est une grande reconnaissance pour lui."

The Independent : Genge (Angleterre) - Sheehan (Irlande) - Stuart (Angleterre)

Itoje (Angleterre) - Flament (France)

Curry (Angleterre) - Alldritt (France) - Morgan (Galles)

Dupont (France) - F. Smith (Angleterre)

Bielle-Biarrey (France) - Moefana (France) - Jones (Écosse) - Freeman (Angleterre)

Kinghorn (Écosse)

Louis Bielle-Biarrey : l'ailier recordman

À seulement 21 ans, Louis Bielle-Biarrey a marqué les esprits en inscrivant huit essais lors de cette édition, établissant un nouveau record dans le Tournoi. Sa vitesse fulgurante et son sens du placement ont fait de lui une arme redoutable pour les Bleus. The Irish Times et The Independent l'ont tous deux sélectionné dans leur XV idéal, mettant en avant ses performances exceptionnelles. "Notre Joueur du Tournoi, il est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement", lance Planet Rugby.

The Irish Times : Porter (Irlande) - Sheehan (Irlande) - Stuart (Angleterre)

Beirne (Irlande) - Itoje (Angleterre)

Cros (France) - Alldritt (France) - Morgan (Galles)

Dupont (France) - F. Smith (Angleterre)

Bielle-Biarrey (France) - Menoncello (Italie) - Jones (Écosse) - Freeman (Angleterre)

Kinghorn (Écosse)

Yoram Moefana : la révélation au centre

Moins médiatisé que certains de ses coéquipiers, Yoram Moefana a pourtant été un élément clé de l'attaque française. Sa solidité défensive et sa capacité à créer des brèches dans les défenses adverses ont été remarquées. The Independent l'a ainsi inclus dans son équipe type, saluant sa constance et son efficacité tout au long du Tournoi.

The Rugby Paper : Genge (Angleterre) - Sheehan (Irlande) - Stuart (Angleterre)

Itoje (Angleterre) - Beirne (Irlande)

Cros (France) - Alldritt (France) - Earl (Angleterre)

Lucu (France) - Smith (Angleterre)

Bielle-Biarrey (France) - Menoncello (Italie) - Jones (Écosse) - Freeman (Angleterre)

Ramos (France)

The Rugby Paper a pris une décision difficile en plébiscitant Ramos aux dépens de son coéquipier à Toulouse Kinghorn. "Ramos passe souvent inaperçu car nous attendons beaucoup de lui, mais il est difficile d'ignorer ses performances cette année. Non seulement il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la France contre l'Écosse, mais il a également frappé à la perfection tout au long de la campagne. Le joueur qui a donné aux Bleus une base de travail, il est juste à un niveau différent de tout le monde."

Grégory Alldritt : le poumon des Bleus

Incontournable en troisième ligne, Grégory Alldritt a une nouvelle fois démontré toute l'étendue de son talent. Son activité incessante sur le terrain, que ce soit en défense ou en attaque, a été cruciale pour le XV de France. Planet Rugby l'a logiquement sélectionné dans son équipe type, reconnaissant son apport inestimable. "Il a porté le ballon 59 fois en championnat et a été au cœur de tous les succès des Bleus", ajoute The Independent.

Planet Rugby : Fischetti (Italie) - Sheehan (Irlande) - Stuart (Angleterre)

Itoje (Angleterre) - Beirne (Irlande)

Cros (France) - Alldritt (France) - Earl (Angleterre

Dupont (France) - F. Smith (Angleterre)

Bielle-Biarrey (France) - Moefana (France) - Jones (Ecosse) - Freeman (Angleterre)

Kinghorn (Ecosse)

De son côté, The Rugby Paper écrit : "Régulier, solide et juste un roc en troisième ligne, le joueur de La Rochelle apporte un sentiment de calme de la même manière que Cros." Planet Rugby a d'ailleurs tenu à mettre en avant l'impact du 3e ligne de Toulouse : "la valeur de Cros pour la France est similaire à celle de Richard Hill pour l'Angleterre au début des années 2000, car l'as toulousain a su donner du sens au chaos et à l'ambition gaulois, en soudant les attaquants et les arrières."

Ces distinctions témoignent de la richesse et de la profondeur de l'effectif français. La reconnaissance internationale de ces joueurs souligne le niveau d'excellence atteint par le XV de France lors de ce Tournoi des 6 Nations 2025.