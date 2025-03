VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour de la blessure d'Antoine Dupont : son verdict est sans appel

La blessure d’Antoine Dupont aurait-elle pu être évitée ? Nigel Owens dissèque l’action de Tadhg Beirne et répond aux critiques sur l’arbitrage. Verdict sans appel : aucune faute.

La blessure d’Antoine Dupont face à l’Irlande lors du Tournoi des Six Nations a fait couler beaucoup d’encre. Et presque autant de salive chez les supporters et les observateurs. Était-ce un geste intentionnel ou tout simplement mal maîtrisé ? Fallait-il sanctionner Tadhg Beirne ? L’ancien arbitre international Nigel Owens a livré son analyse dans Whistle Watch, et son verdict est sans appel.

Une action malheureuse, mais pas illicite

D’entrée, Nigel Owens invite à mettre de côté l’émotion suscitée par la blessure du meilleur joueur du monde pour juger l’action avec objectivité. "Nous devons regarder les gestes de Tadhg Beirne. Est-ce qu’il agit dans l’illégalité ?" interroge l’ex-arbitre. Sa réponse est catégorique : non. Beirne lève bien le bras pour nettoyer un ruck de manière réglementaire.

Rien d’illégal, rien de dangereux, rien de sanctionnable. C’est la conjonction de plusieurs facteurs – notamment l’arrivée d’Andrew Porter en soutien – qui entraîne le contact avec Dupont et la blessure malheureuse.

Certains ont pointé du doigt l’absence de citation et ont regretté que l’arbitrage ne protège pas mieux les joueurs. Mais pour Owens, le protocole a été respecté. "Le TMO a vérifié l’action en arrière-plan, et l’arbitre a expliqué sa décision au capitaine français sur le terrain." Pour lui, les faits sont clairs : un accident de rugby, douloureux certes, mais qui ne justifie pas une sanction.

Un carton jaune justifié pour Nash

Autre action controversée du match : le plaquage haut de Calvin Nash sur Pierre-Louis Barassi. L’ailier irlandais a écopé d’un carton jaune, et la question de l’éventuel rouge a été posée avec l’appel au bunker.

Owens valide la décision finale : "On a un contact à la tête, donc le jaune est logique. Mais il s’agit d’une action passive, sans haut degré de dangerosité, donc pas de rouge." Un constat fait également après la rencontre que les supporters (et le staff des Bleus ?) ont eu du mal à comprendre.

Si la colère gronde du côté des supporters français et de certains anciens joueurs, l’avis de Nigel Owens a le mérite de rappeler un principe essentiel : chaque geste doit être jugé selon les règles et non l’émotion du moment. Antoine Dupont, lui, entame sa rééducation avec l’espoir de revenir au plus vite sur les terrains. En attendant, le débat, lui, est loin d’être clos.