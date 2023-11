RUGBY. Aaron Smith en Top 14 ? Le All Black lance la folle rumeur sur les réseaux !

Récemment débarqué au Japon, le légendaire All Black Aaron Smith a indiqué qu’il viendrait en Top 14 "un jour", sur son compte X.

Après une finale de Coupe du monde amère, Aaron Smith a dit adieu aux All Blacks. À 34 ans, le demi de mêlée raccroche la tunique noire et se lance dans des aventures plus exotiques. Attendu au Japon, pourrait-il déposer ses valises en France ?

Ce dimanche 26 novembre, le 9 aux 114 sélections avec l’Aotearoa lance une série de questions réponse sur son compte X. Dans un premier temps, le journaliste français Gauthier Baudin l’interpelle : “S'il te plaît, dis-nous que tu viendras jouer en France”. Le demi de mêlée lui répond avec un énigmatique : “Un jour ! Premier arrêt au Japon.”

Un palmarès vertigineux

Ni une, ni deux. La toile s’est enflammée et les supporters français souhaitant voir la superstar arriver chez eux se sont manifestés. Bien évidemment, le réservoir de demi de mêlée, en France, n’est pas à plaindre, mais bon, qui rechignerait à voir un joueur de ce calibre porter ses couleurs ?

Le palmarès d’Aaron Smith est long comme le bras. Sacré champion du monde U20 en 2008, il commence sa carrière sous les meilleurs auspices. Chez les All Blacks, tout lui réussit. Entre 2012 et 2023, il remporte pas moins de 10 Rugby Championship et remporte la Coupe du monde 2015 avec son pays. En club, il a également eu quelques beaux moments, notamment avec un titre de Super Rugby en 2015 avec les Highlanders.

Aaron Smith voyage avant la retraite

Pour l’instant, comme annoncé en début d’année par la Fédération néo-zélandaise, "Nuggy" s’envole vers le Japon. Par ailleurs, Aaron Smith n’y va pas seul. Il voyage vers un tout nouvel archipel en compagnie de Beauden Barrett (31 ans, 112 sélections). Ils ont donc signé en Japan League One, dans l’écurie des Toyota Verblitz

Cependant, les ambitions des deux hommes en dehors de leurs frontières ne semblent pas être les mêmes. En effet, l’ouvreur songe à éventuellement retourner au pays dès l’été prochain pour récupérer un poste d’ouvreur laissé vacant chez les All Blacks. Pour Aaron Smith, un "contrat longue durée" a été annoncé en Asie.

Ainsi, le demi de mêlée a tourné la page du rugby en Océanie. Si son contrat actuel pourrait poser un problème pour postuler une saison entière en Top 14, les disponibilités qu’offre le championnat japonais (joué de décembre à avril) pourraient lui permettre de faire quelques piges en début de saison. À bon entendeur…

