RUGBY. Coupe du monde. Et si on fusionnait Antoine Dupont et Aaron Smith ? Le joueur parfait ?

À seulement quelques jours du début de la Coupe du monde, le demi de mêlée de la Nouvelle-Zélande, Finlay Christie, nous aide à imaginer ce que pourrait être le meilleur joueur de tous les temps.

Une fusion hors du commun

Récemment arrivée en France avec son équipe, et interrogé à propos de ses futurs adversaires, le demi de mêlée remplaçant de la Nouvelle-Zélande n'a pas manqué d'imagination. Ce dernier, qui joue au poste d'Aaron Smith et d'Antoine Dupont s'est amusé à comparer les deux.

Christie a un avis bien tranché sur la question : "Je pense que si on les fusionne pour créer un seul joueur, ce serait le meilleur joueur de tous les temps. Aaron Smith a développé un sens de la passe que tous les joueurs à son poste lui envient. De l’autre côté, on a Dupont, le facteur X, avec ses percées et son jeu au pied incroyable. Il peut faire basculer n’importe quelle action d’un simple geste. Ce sont deux joueurs de classe mondiale. Ce sera génial de les voir s’affronter".(Rugbyrama)

Si le numéro 9 aux quatorze sélections s'enthousiasme de voir évoluer ces deux phénomènes, nous sommes également du même avis. Il faut dire que la comparaison entre ces deux-là ne date pas d'hier, et pour la plupart des spécialistes, ce sont les deux meilleurs demis de mêlée des 10 dernières années.

Ils se sont déjà rencontrés

Si une partie des regards sont portés sur la performance de ces vis-à-vis, nous revenons sur leurs précédents affrontements.

Aaron Smith et Antoine Dupont se sont affrontés à deux reprises dans leur carrière. La première fois, il faut remonter au 11 novembre 2017, près de 6 ans en arrière ! Ce jour-là, les Blacks avaient été trop forts pour nos Bleus, qui s'étaient inclinés 18 à 38, en France. Antoine Dupont avait joué 73 minutes, tandis que Smith 69 minutes.

Néanmoins, le Toulousain avait pu prendre sa revanche il y a deux ans, le 20 novembre 2021, sur la pelouse du Stade de France. À ce moment-là, Antoine Dupont avait le capitanat et il avait mené ses hommes à la victoire, 40-25.

Christie compare le rugby au MMA

Le week-end dernier, la France a été le théâtre d'un autre événement sportif planétaire, avec la plus prestigieuse organisée de MMA au monde, l'UFC, qui a posé ses valises à Paris pour la deuxième fois de son histoire. L'engouement de cette soirée n'est pas passé inaperçu aux yeux de Finlay Christie, qui a fait un parallèle avec la Coupe du monde.

"Le public est différent ici. Si vous connaissez un peu l’UFC, il y avait un tournoi récemment, le public était dingue, il faisait un boucan du diable, ça criait, ça chantait. Ici, ils font un peu la même chose mais pour le rugby. C’est génial. Mais il faut bien communiquer, car sur la pelouse, le bruit fait que l’on peut ne pas s’entendre quand on échange." (Rugbyrama)