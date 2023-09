COUPE DU MONDE. Choc des générations, quand le rookie Flament rencontre la légende Withelock !

Ce week-end, certainement, les deux meilleures nations mondiales vont s'affronter pour le premier match de la compétition. Thibault Flament aura en face de lui la légende Withelock !

Withelock, un peu plus dans l'histoire

Sam Withelock est un véritable monument du rugby mondial, une référence sur tous les aspects et certainement l'un des meilleurs de tous les temps ! À 34 ans, le troisième fils de la fratrie Withelock entame sa quatrième Coupe du monde, après celle de 2011, 2015 et 2019. Le plus impressionnant, ce que ce dernier a réussi à remporter les deux premières éditions, et qu'il est en passe de devenir le seul joueur au monde à gagner trois éditions !

Avec 142 sélections au compteur, Withelock pourrait bien doubler Alun Wyn Jones et devenir le joueur le plus capé de l'histoire, un autre record à son actif ! Joueur exemplaire, de devoir et avec le sens du sacrifice, le géant néo-zélandais est un exemple de longévité, à un poste où les pépins physiques sont bien présents.

Titulaire face à l'Australie et l'Afrique du Sud cette saison, il a alors entamé sa 15ᵉ saison professionnelle, avant de rejoindre la Section Paloise après la Coupe du monde. Il retrouvera son frère Luke qui évolue à Pau, avec une place de titulaire depuis plusieurs années.

Flament, un deuxième ligne 2.0

Avec 8 ans de moins et 123 sélections à rattraper, Thibault Flament sera dans la peau de l'élève face aux Blacks. Néanmoins, en quelques mois, le natif de Paris est devenu un vrai porte-bonheur de l'équipe de France, avec qui il n'a perdu qu'une seule fois, pour 18 victoires ! En plus de cela, Flament s'est révélé aux yeux du monde comme un deuxième ligne moderne, capable même de jouer en troisième ligne aile.

Le joueur du Stade Toulousain va donc vivre sa première Coupe du monde, et sera même titulaire, en l'absence de Paul Willemse. En 2019, lors de la Coupe du monde au Japon, et pendant que Withelock bataillait avec l'Angleterre en demi-finale, Flament découvrait tout juste le rugby professionnel.

Entre les deux joueurs, les similitudes sont tout de même frappantes ! D'un point de vue physique, ces beaux bébés culminent à 2m03, pour un poids vacillant entre 115 et 120 kg, rien que ça. Ensuite, sur le terrain, ce sont de très bons défenseurs, et si Withelock a nourri sa légende dans ce secteur de jeu, Flament n'est pas en reste. Nous nous souvenons tous de ce match face à l'Irlande, dans le dernier Tournoi des 6 Nations, ou le deuxième ligne avait réalisé 28 plaquages.

En plus de ce côté rugueux qui est une des caractéristiques primaires des joueurs de ce poste, ce sont également d'excellents manipulateurs. Balle en main, le Toulousain semble facile et il n'est pas rare de le voir délirer des "offloads" ou quelques chisteras, comme celle pour Antoine Dupont en Champions Cup face au Munster. Pour le Néo-Zélandais, il n'y a pas moins de 8 ans, son essai de 60 mètres face aux Reds avait fait le tour du monde, après une course hallucinante, 6 défenseurs battus et une double accélération.

Ce week-end, les défenses devraient être plus resserrées, et la bataille en touche rude ! L'alignement français est une des grandes forces du XV de France, alors que celui des Blacks a été mis en grande difficulté contre les Springboks...

