RUGBY. XV de France. Bastien Chalureau : ''Je ne suis pas un raciste mais un fédérateur''

Au centre d'une polémique depuis quelques jours, Bastien Chalureau, deuxième ligne du XV de France, a tenu à s'exprimer à quelques jours du choc face aux All Blacks.

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde et du match tant attendu entre le XV de France et les All Blacks, le rugby français est secoué par une polémique.Bastien Chalureau, deuxième ligne du XV de France, condamné en novembre 2020 à six mois de prison avec sursis pour des actes de violence, notamment à caractère raciste, a tenu à s'exprimer. Pour rappel, il nie le caractère raciste et a fait appel du jugement.



Lors d'une conférence de presse lundi soir, il a déclaré avec émotion via Le Figaro: "Depuis le premier jour, j'ai avoué mes erreurs, j'ai payé mes dettes avec la violence et je nie tous les propos racistes. Je ne suis pas un raciste. Suite à l'altercation je suis passé devant le juge, j'ai accepté ma sanction, mais je réfute totalement les accusations de racisme. Je ne suis pas un raciste mais un fédérateur."

Les explications de Bastien Chalureau après la polémique, cet après-midi en conférence de presse. pic.twitter.com/l9kpsBlIy9 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 4, 2023

Tout est parti d'une annonce le week-end dernier de deux députés de La France insoumise, Thomas Portes et François Piquemal, qui souhaitent faire annuler la sélection de Chalureau en équipe de France. Pour rappel, le joueur de Montpellier a été retenu suite au forfait de son coéquipier au MHR Paul Willemse.



Thierry Dusautoir, ancien capitaine des Bleus et ami de la victime, a confié sur le plateau du Canal Rugby Club ne pas être objectif dans cette affaire. "J'ai toujours eu un problème avec lui en équipe de France. Bastien Chalureau a été sélectionné en 2022."



Mais il se dit surpris par le timing à quelques jours du choc face à la Nouvelle-Zélande. "Les faits précèdent sa sélection. Je suis surpris de ce timing de cette polémique, les faits ont été rendus publics, mais je n'étais pas présent, il y a une procédure."



Florian Grill, le président de la FFR, a déclaré : "Le racisme n'a pas sa place dans le rugby, mais Bastien Chalureau nie toujours les propos racistes et un appel est en cours. Laissons la justice faire son œuvre." Une position partagée par la ministre des Sports qui a souligné l'importance du respect de la présomption d'innocence.

La situation suscite de nombreuses questions parmi les passionnés de rugby. Quels impacts cette controverse pourrait-elle avoir sur l'équipe de France ? "On se connaît tous depuis longtemps. Ce n'est pas un feu de plus qui va nous séparer." Va-t-il quitter le groupe ? "Quitter le groupe ? On a discuté avec le staff du XV de France, la procédure est ancienne et connue par tout le monde", a rappelé Chalureau. RUGBY. Coupe du monde. Vers un forfait de Paul Willemse, qui dans la cage face aux All Blacks ?Interrogé sur le sujet via Le Figaro, le sélectionneur Fabien Galthié a confié que "l'intégrité est une valeur fondamentale de notre équipe et de notre sport. Bastien nous a informés de cette affaire, il nie fermement et formellement les faits. Une procédure est en cours". Le capitaine du XV de France Antoine Dupont a expliqué que cette polémique n'affectait pas le groupe.