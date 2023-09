COUPE DU MONDE. XV DE FRANCE. Jonathan Danty, titulaire coûte que coûte face aux Blacks ?

C'est un des hommes en forme de l'équipe titulaire de Fabien Galthié. Malgré une blessure, il se pourrait que Jonathan Danty débute face aux All Blacks.

Une blessure pas si grave ?

Face à l'Australie, Jonathan Danty a été de tous les combats et a confirmé qu'il était un des cadres du XV de France. Néanmoins, malgré un bel essai et une bonne dizaine de plaquages, le centre maritime s'était plaint d'une douleur à la cuisse à la fin de la rencontre.

Nous apprenions la semaine dernière que ce dernier avait été victime d'une lésion mineure aux ischios-jambier, et que sa participation au premier match de la compétition était compromise. Sans ce perforateur hors pair contre les Blacks, l'équipe de France serait donc privée d'un de ses éléments moteurs.

Néanmoins, ce lundi 4 septembre, c'est bien avec la chasuble de titulaire que Danty s'est entraîné ! Ce dernier était associé à l'inévitable Gaël Fickou, avec qui il forme une des meilleures paires de centres du monde. Son coéquipier en équipe de France, Maxime Lucu, a rassuré les quelques journalistes présents en conférence de presse via Actu Rugby : "Aujourd’hui, il s’est testé et ça va mieux. Maintenant, ce ne sont que des tests et des entraînements qui ne sont pas forcément à haute intensité. Le staff est donc en train de faire des tests et c’est plutôt positif."

Moefana privilégié ?

Si Jonathan Danty venait à ne pas jouer ce week-end contre la Nouvelle-Zélande, plusieurs options pourraient s'offrir au staff des Bleus. Premièrement, Yoram Moefana semble être un des premiers choix pour entamer la rencontre : "Jonathan Danty a une très bonne complémentarité avec Gaël. C’est un élément important pour nous. Mais on a aussi joué sans lui, notamment au début du Tournoi des 6 Nations 2023. On a Yoram Moefana qui revient très bien, qui a fait une bonne préparation et c’est un puncheur", avoue Laurent Labit en conférence de presse.

Puis, Arthur Vincent dit "le revenant" n'est également pas loin d'accrocher une titularisation si Danty n'est pas disponible : "Arthur Vincent est aussi bien revenu. On n’est pas inquiet si Jonathan n’est pas sur le match vendredi. On a aussi d’autres joueurs sur qui on peut compter."

Quoi qu'il en soit, la décision sera prise ce mardi 5 septembre, à en croire les propos de Laurent Labit : "Dimanche, il a travaillé avec les personnes de la cellule performance du XV de France. Aujourd’hui (lundi 4 septembre), il s’est entraîné normalement. On prendra une décision demain (mardi 5 septembre) en fonction des objectifs attendus pour qu’il puisse postuler pour le match de vendredi soir."

Avec le probable forfait de Jordie Barrett pour le premier match face à la France, la titularisation du champion d'Europe serait une réelle plus-value pour le XV de France. Néanmoins, ne vaut-il pas mieux économiser nos meilleurs éléments ? La compétition est longue !

