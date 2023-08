RUGBY. XV de France. Romain Ntamack vers l'étranger après la Coupe du monde en Australie ?

Lié au Stade Toulousain jusqu'en 2028, l'ouvreur tricolore Romain Ntamack ne ferme pas la porte à une expérience à l'étranger après la prochaine coupe du monde.

Alors qu'il s'apprête à vivre la Coupe du monde 2023 comme simple supporter du XV de France, Romain Ntamack pense déjà à l'avenir. Lié au Stade Toulousain jusqu'en 2028, l'ouvreur tricolore ne ferme pas la porte à une expérience à l'étranger à l'instar d'autres anciens joueurs du Stade comme Michalak et Poitrenaud. Afrique du Sud, USA, Nouvelle-Zélande ?



"La prochaine Coupe du monde aura lieu en Australie en 2027. Si j'ai la chance d'y participer, ça pourrait ensuite être l'occasion de rester là-bas. J'aimerais tenter une expérience dans un club australien", a confié le numéro 10 dans une interview donnée à L'Équipe cette semaine.



Son amour pour l'Australie n'est pas dissimulé. Il rêve de fouler les terrains australiens tout en embrassant la culture qui y fleurit. "J'ai la sensation qu'il y fait bon vivre. Si je peux découvrir ce pays tout en jouant au rugby, ce serait parfait." Pour rappel, Romain Ntamack n'a que 24 ans. Ce pourrait donc être plus qu'une simple pige pour lui.



En dépit de cette soif d'ailleurs, le lien de Ntamack avec sa ville et son club demeure indissoluble. "Toulouse est mon club, j'ai toujours porté ce maillot rouge et noir. C'était plus qu'une évidence de rester au Stade Toulousain," déclarait-il avec une émotion palpable au moment de prolonger en mai 2022. Cependant, derrière cette dévotion au rouge et noir se cache une ambition tissée de rêves d'ailleurs.



Blessé mais debout, il s'est récemment exprimé depuis le stade Ernest-Wallon, annonçant son opération et affichant sa détermination : "Quatre ans, c'est très long. Je vais d'abord prendre le temps de me reposer, de récupérer, de travailler, de revenir tranquillement avec mon club." Ses mots résonnent comme une promesse de retour, de résilience et de passion.



Sérieusement touché à l'Écosse lors du deuxième match de préparation du XV de France, Romain Ntamack se fera opérer du genou ce jeudi. Il ne devrait pas reprendre le chemin des terrains avant 2024. Les supporters tricolores le retrouveront sans doute sous le maillot bleu lors du prochain 6 Nations.



Mais il n'est pas certain qu'il soit associé à son coéquipier au Stade Toulousain Antoine Dupont. Si NTK a des envies d'ailleurs, le capitaine de l'équipe de France poursuit de son côté un rêve olympique à l'occasion des Jeux de Paris. Après la Coupe du monde, il pourrait donc prendre le chemin de France 7 et manquer une partie de la saison avec son club et les Bleus du XV.