RUGBY. Coupe du Monde. Pourquoi Cameron Roigard est le successeur idéal d'Aaron Smith ?

A 22 ans, le demi de mêlée All Blacks relance la concurrence pour prendre le relais de l’historique Aaron Smith.

Titulaire aux côtés de Damian McKenzie face à la Namibie, Cameron Roigard s’est distingué en inscrivant un doublé en moins de 10 minutes.

Son association avec l’ouvreur des Chiefs a régalé avec un jeu d’attaque et de vitesse. Certes, face à une équipe de Namibie inexistante, qui a encaissé un cinglant 71 à 3.

Cameron Roigard a fait sensation sur la scène internationale en marquant son premier essai avec les All Blacks, lors de la déroute face à l’Afrique du Sud à Twickenham. Un essai qui représente son style de jeu.

Le joueur des Hurricanes est très rapide, sa vivacité et sa qualité d’appuis lui permettent de créer des brèches et surtout de conclure ses actions après avoir fait des différences.

Un profil que l’on pourrait comparer au Gallois Gareth Davies, pour deux joueurs qui ont un physique plutôt similaire (environ 88 kilos pour les deux joueurs et 5 centimètres de plus pour le Néo-Zélandais).

Dans la hiérarchie des numéros 9 All Blacks du sélectionneur Ian Foster, Aaron Smith reste le titulaire indiscutable pour ce mondial. Mais si Finlay Christie sera sur le banc lors du match crucial face à l’Italie ce samedi, le poste de remplaçant ne semble pas clairement attitré à Finlay Christie ou Cameron Roigard.

Si Finlay Christie possède plus d’expérience en Super Rugby et avec la sélection néo-zélandaise, ses problèmes de gestion du jeu et la précision de son jeu au pied ne lui permettent pas de s’imposer devant son jeune compatriote.

Le demi de mêlée des Blues devra donc faire forte impression lors de sa rentrée face à la Squadra Azzurra s’il veut s’assurer de faire partie de l’équipe des All Blacks qui disputera les phases finales face à un des gros morceaux de la poule B (Irlande, Afrique du Sud ou Ecosse).