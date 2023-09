COUPE DU MONDE. Avant le choc, Aaron Smith encense les qualités d'Antoine Dupont !

Récemment interviewé par World Rugby, le numéro neuf de la Nouvelle-Zélande est revenu sur son face-à-face contre Dupont. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est flatteur !

Beaucoup de respect entre les deux joueurs

Comme tous grands champions, Aaron Smith fait preuve de beaucoup de classe au moment de parler de son homologue français : "Antoine Dupont est un athlète et un joueur extraordinaire. Il a prouvé au cours des dernières années qu’il est une figure majeure du rugby, comme en témoignent les distinctions qu’il a reçues."

Néanmoins, Aaron Smith a une carrière longue comme le bras, et ce n'est pas son futur affrontement face à Dupont qui va l'impressionner. Titré en 2015 du trophée mondial, ce dernier sait à quel point le collectif dépasse l'individu, et se focaliser sur un seul joueur serait une grave erreur selon lui : "Mais les années m’ont montré qu’en préparant un match en se focalisant sur son adversaire direct, on a tendance à perdre de vue ce que l’on a à faire. Ce match ne se résume pas à mon duel face à lui. Il va s’agir pour moi de tenir mon rôle au service de l’équipe."

Cependant, l'emblématique demi de mêlée des Blacks se rappelle aussi son dernier affrontement contre les Bleus et cette défaite 45-20 avec un match XXL de Dupont. Il avoue tout de même le surveiller de près : "Bien entendu, on va être très vigilants sur Dupont et sur ses actions. On va faire en sorte de limiter son rayon d’action, mais c’est un travail collectif. Avec les joueurs qu’ils ont, le danger peut venir de partout."

XV de France. Le staff des Bleus concocte un banc en 5-3 pour un maximum de possibilités ?



Et la pression dans tout ça ?

Si cette Coupe du monde va être un magnifique spectacle pour tous les amoureux de ballon ovale, elle sera aussi source de beaucoup de stress pour les principaux acteurs. Les joueurs français seront galvanisés, certes, mais une certaine pression sera sur les épaules de nos Bleus, en qui tellement d'espoirs sont placés.

Antoine Dupont, qui est le capitaine et le meilleur joueur du XV de France, semble être également le porte-drapeau de la sélection, avec toutes les responsabilités qui suivent. Interrogé sur cet aspect-là par World Rugby, Smith estime que Dupont à cette faculté de gérer cela du mieux possible: "C’est à lui qu’il faut le demander, mais de ce que j’ai vu, il a su bien gérer tout ça. C’est clair qu’il doit y avoir beaucoup de pression, mais apparemment, il s’en nourrit pour mieux jouer. En général, il a tendance à se transcender sur les gros matchs."

Toutefois, le rugby est un sport qui se joue à 15 contre 15, et réduire toute la pression d'une nation sur les épaules d'un seul joueur serait injuste. Évidemment, chacun aura sa part de responsabilité durant le mondial, et devra la gérer du mieux possible. Aaron Smith trouve important de souligner ceci : "J’espère qu’il ressent la pression, mais Antoine n’est pas le seul acteur de ce match. En tout cas, il peut compter sur le soutien de tout le pays."

COUPE DU MONDE. Qui est Anton Lienert-Brown, ce centre explosif qui remplace Barrett ?



Un plan anti-Dupont ?

Si toutes les équipes redoutent Antoine Dupont, certaines vont même jusqu'à imaginer un plan bien ficelé pour contrer ses offensives. Bien que la Nouvelle-Zélande soit l'une des meilleures nations au monde, elle ne déroge pas à la règle : "Je suis certain que toutes les équipes qui l’affrontent ont un plan. On a le nôtre et on va le mettre en exécution."

Rugby. Coupe du Monde. Que vaut la franchise des Blacks Lions, principaux fournisseurs des géorgiens pour le mondial ?