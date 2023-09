Rugby. Coupe du Monde. Géorgie. Les Lions des Lelos ne veulent pas faire de la figuration contre l'Australie

Avec 15 joueurs sélectionnés pour la coupe du monde, les Blacks Lions sont un gros pourvoyeur d'une Géorgie qui pourra peut-être jouer les trouble-fêtes de la poule C.

Une franchise récente



Créée en 2021, l’équipe des Blacks Lions a pour but de réunir les meilleurs joueurs géorgiens évoluant dans le championnat de Géorgie (Didi 10), pour disputer la Rugby Europe Super Cup. Une compétition réunissant 8 équipes en deux conférences.

La conférence est avec les Black Lions, le Tel-Aviv Heat (Israël), les Romanian Wolves (Roumanie) et les Bohemia Rugby Warriors (République Tchèque). Et la conférence ouest où l’on retrouve les Brussels Devils (Belgique), le Delta (Pays-bas), le Lusitanos XV (Portugal) et la franchise espagnole Castilla y Leon Iberrians.

Ce championnat européen est récent (2021) et les Black Lions l’ont remporté lors des deux premières éditions.

Un objectif de formation locale

La fédération nationale emploie directement les joueurs des Black Lions (à l’instar de ce que fait la fédération irlandaise avec ses provinces) pour avoir un collectif qui sert de base à l’équipe nationale.

La progression de l’équipe géorgienne est particulièrement rapide, car même si une grande partie des joueurs sélectionnés pour la coupe du monde évoluent en France (Davit Niniashvili, Gela Aprasidze, Beka Gigashvili). On retrouve 15 joueurs provenant de la franchise locale dont le pilier historique Mikheil Nariashvili, passé par le MHR et qui termine sa carrière avec les Black Lions.

La compostion de la Géorgie :



15. Niniashvili ; 14. Tabutsadze, 13. Tapladze, 12. Sharikadze (cap.), 11. Modebadze ; 10. Matkava, 9. Lobzhanidze ; 7. Ivanishvili, 8. Gorgadze, 6. Jalagonia ; 5. Mikautadze, 4. Cheishvili ; 3. Papidze, 2. Mamukashvili, 1. Abuladze. Remplaçants : 16. Zamtaradze, 17. Gogichashvili, 18. Gigashvili, 19. Jaiani, 20. Tsutskiridze, 21. Aprasidze, 22. Abzhandadze, 23. Kveseladze

Cette équipe permet au sélectionneur Levan Maisashvili d’avoir un vivier de joueurs qui évolue régulièrement ensemble. Le coach géorgien a d’ailleurs une double casquette puisqu’il entraîne la sélection nationale ainsi que les Black Lions. "Notre équipe est aujourd'hui dans un état de confiance assez élevé. C'est pourquoi ce qui compte, c'est ce que nous faisons, et non pas ce qui se dresse devant nous", a d'ailleurs déclaré ce dernier avant le choc contre l'Australie ce samedi.

La composition de l'Australie :



15. Donaldson; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Kerevi, 11. Koroibete; 10. Gordon, 9. McDermott ; 7. McReight, 8. Valetini , 6. Hooper; 5. Skelton (cap), 4. Arnold ; 3. Tupou, 2. Porecki, 1. Bell.



Remplaçants : 16. Faessler, 17. Schoupp, 18. Nonggorr, 19. Leota, 20. Gleeson, 21. White, 22. Foketi, 23. Vunivalu



Une évolution qui permettra peut-être aux Lelos de réaliser l’exploit de sortir des poules de la coupe du monde ? "L'Australie, c'est une équipe très compétitive, avec des joueurs très forts qui sont des stars, mais samedi, nous abordons ce match avec la même confiance que l'année dernière, lorsque nous avons joué et gagné contre deux pays du tiers 1", confie Merab Sharikadze, capitaine des Lelos et joueurs des Black Lions.