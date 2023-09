COUPE DU MONDE. Qui est Anton Lienert-Brown, ce centre explosif qui remplace Barrett ?

À l'instar de l'équipe de France, les All Blacks ont eu aussi leur lot de blessés. Décryptons ensemble qui est le remplaçant de Jordie Barrett, au centre du terrain !

Un profil bien différent de Barrett

D'abord annoncé incertain il y a quelques jours, Jordie Barrett sera finalement forfait pour le premier match de la Coupe du monde en France. En effet, le cadet des frères Barrett doit se retirer en raison de douleurs à un genou qui le gêne encore trop pour participer à ce match. Il a été remplacé au pied levé par Anton Lienert-Brown.

Ce dernier n'est pas aussi connu du grand public, et pourtant, c'est un des visages connus des Blacks ces dernières années. Néanmoins, Lienert-Brown n'a pas toute la palette technique que possède Barrett, ne pourra pas soulager Mo'unga dans le jeu au pied et sera un vrai premier centre, et non un deuxième ouvreur. Pour autant, il reste une arme dangereuse pour la Nouvelle-Zélande.

Un joueur expérimenté

Face à la France, qui reste une équipe jeune, la Nouvelle-Zélande possède une ligne de trois quarts de folie, et expérimentée au niveau international. À seulement 28 ans, Anton Lienert-Brown va fêter sa 63ᵉ sélection avec le maillot à la fougère, une prouesse notable. Le bonhomme évolue aussi bien en premier, qu'en second centre, et avec les Blacks, il alterne de façon remarquable entre ces postes qui sont loin d'être les mêmes.

Fidèle à sa franchise des Chiefs depuis 2013, Anton Lienert-Brown connaît la sélection nationale depuis 2016, où il s'est vite imposé comme titulaire ! Néanmoins, la forte concurrence de Sonny Bill-Williams, Ryan Crotty, Conrad Smith, Rieko Ioane et Jordie Barrett.

Malgré les joueurs plus talentueux les uns que les autres qui défilaient dans la maison noire, Anton Lienert-Brown à toujours gardé sa place dans les 23 joueurs sur la feuille de match, preuve de la confiance accordée à ce joueur bourré de talent.

Lors de la dernière Coupe du monde, c'est avec le numéro 12 dans le dos que Lienert-Brown a entamé la compétition. Associé à Jack Goodhue durant tout le mondial, il cède sa place seulement pour le match de classement, après une défaite face à l'Angleterre.

Son style de jeu

Anton Lienert-Brown est un joueur qui est dans la pure tradition des centres néo-zélandais ! Fort physiquement (1,85m, 104kg), il est un point d'ancrage essentiel pour son équipe. En face de lui, Yoram Moefana devra être exemplaire en défense pour ne pas subir sa puissance, et ses appuis qui font souvent du mal aux défenses.

Bien qu'il soit un formidable joueur dans le duel, il reste aussi un manipulateur de balle aguerri, et un défenseur hors pair. Sa complémentarité lui permet de s'adapter constamment. Il possède aussi un bagage technique bien au-dessus de la moyenne, ce qui pourrait être un danger pour les Bleus, si ce dernier met sur orbite la bombe Ioane, à côté de lui.

Contre la France, Anton Lienert-Brown ne devrait pas jouer tout le match, et sera certainement remplacé par David Havili, un autre trois-quarts polyvalent.