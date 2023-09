COUPE DU MONDE. Que retenir de la victoire de la France face aux Blacks en 2021 ?

Ce vendredi, le XV de France défiera les Blacks en ouverture de la Coupe du Monde. Un match qui nous rappelle celui de novembre 2021.

Ce vendredi 8 septembre, dans un stade de France qui s’annonce bouillant, les Bleus affronteront les All Blacks, en ouverture de la Coupe du Monde. Un match de gala, qui promet des étincelles, au vu des joueurs qui seront présents sur la pelouse : Dupont, Alldritt, Jalibert, Penaud, Barrett, Savea, Jordan… Tous devraient fouler la pelouse de Saint-Denis vendredi soir. Une rencontre qui nous rappelle forcément le dernier affrontement qu’il y a eu entre ces deux nations, en novembre 2021. Un match remporté par le XV de France 40 à 25, avec notamment un doublé du talonneur Peato Mauvaka.

Et forcément, en attendant la rencontre de vendredi soir, on a décidé de revoir en détail ce match de légende, pour comprendre comment les hommes de Galthié avaient réussi à prendre le meilleur sur les All Blacks. Une analyse qui, si elle ne permettra en aucun cas de savoir comment battre la Nouvelle-Zélande vendredi, peut en revanche nous donner quelques éléments de réponse. Même si depuis deux ans, les deux équipes ont bien évidemment évolué, à commencer par le XV de France (7 changements sur le XV de départ entre l’équipe qui débutera en Coupe du Monde et celle de 2021).

Coupe du Monde. Qui pourra battre le record d'Habana, Lomu et Savea ? Une défense aussi agressive que juste

En revoyant ce match, la première chose qui nous a frappé est l'agressivité défensive des coéquipiers d’Antoine Dupont. Toujours à l'affût, ces derniers ont constamment essayé de monter fort sur le porteur de balle, afin de le pousser à la faute. En témoignent d’ailleurs les 10 en-avants néo-zélandais sur cette rencontre. Mais au-delà de mettre la pression sur le joueur en possession du ballon, les Bleus ont souvent coupé les extérieurs afin de bloquer les différentes lignes de passe. Un rôle souvent occupé par Antoine Dupont, mais aussi par d’autres comme Fickou ou encore Penaud. D’ailleurs, cette stratégie a failli coûter cher à certains moments, notamment lorsque Mo’unga ou Jordie Barrett ont tenté de contourner ces montées avec du jeu au pied pour l’ailier. Fort heureusement, cela n’a jamais vraiment été bien réalisé. Résultat, les Blacks se mettaient soit sous pression en jouant au large, soit devaient se restreindre à un jeu à une passe. Domaine dans lequel les Bleus étaient plus que prêts.

Car oui, une fois que les Blacks décidaient (sans avoir beaucoup le choix certes) de repartir avec du jeu à une passe, les Français étaient parfaitement placés pour cela. Avec, là encore, une stratégie bien établie : des plaquages très bas (quitte à laisser les Blacks tenter des passes après contact), ainsi qu’un joueur (et pas un de plus) prêt à gratter le ballon, ou effectuer un contre-ruck. Un exercice parfait pour des joueurs comme Jelonch, Cros, ou encore Woki, qui n’ont cessé de chasser les attaquants néo-zélandais. De ce fait, les sorties de balle néo-zélandaises étaient très souvent ralenties, ce qui laissait le temps à la défense française de se replacer. Sans parler bien sûr des grattages effectués par Danty, Cretin ou encore Willemse.

ALL BLACKS. COUPE DU MONDE. Codie Taylor, soldat de l'ombre, talent éclatantSi le plan mis en place par le staff des Bleus a autant marché sur cette rencontre, c’est également grâce à l’efficacité diabolique au plaquage dont a fait preuve le XV de France. Avec seulement 12 plaquages manqués (dont 7 entre la 40ème et la 60ème minute), les Tricolores ont tourné à presque 89% de réussite dans cet exercice. Sans parler bien sûr des 13 plaquages offensives distribués par Jelonch and co durant le match. Ajoutez à cela une discipline plus que correcte (8 pénalités concédées), et vous comprenez mieux pourquoi le plan défensif du XV de France a autant fonctionné.

Des collisions gagnées

Si défensivement, le match de l’équipe de France a été excellent (malgré le trou d’air au retour des vestiaires), n’oublions pas que les Bleus ont planté 40 points à la Nouvelle-Zélande ! Et si l’on a vu de belles envolées, comme la relance déjà mythique de Ntamack dans son en-but, les hommes de Galthié ont avant tout concassé les Néo-Zélandais devant. En effet, dès le début du match, l’on a senti le XV de France vouloir marquer son adversaire, en enchaînant plusieurs charges tonitruantes. Une impression donnée par les Danty, Willemse ou Atonio, qui ont été excellents durant cette rencontre. Un jeu à une passe qui, contrairement aux Blacks, a permis à nos Bleus de gagner les collisions, et de se mettre dans l’avancée. En témoigne l’essai de Ntamack, qui découle d’une superbe percée de Penaud certes, mais aussi de plusieurs charges signées Willemse, Fickou et Villière.

Et sans surprise, lorsque l’on gagne le défi physique, les sorties de balle sont rapides. Avec presque 68% de sorties qui s’approchent des 2 secondes (sachant qu’une sortie est considérée comme lente à 5 secondes environ), les Bleus ont mis le feu à la défense des All Blacks. Si bien qu’il ne fut pas rare de voir un seul et unique joueur à la conservation côté tricolore, là où on en demande habituellement 2. Un pari risqué, mais qui a porté ses fruits ce soir-là. Résultat, les Bleus pouvaient se placer soit au large, soit autour de la charnière, qui avait d’ailleurs fait un match excellent. Et à force de jouer autour de la zone du ruck, le XV de France a réussi à fatiguer l’une des meilleures équipes du monde (voire la meilleure à l’époque). De quoi permettre aux arrières tricolores de pouvoir ensuite se régaler avec quelques belles percées, et ce de la première à la dernière minute.

Une fois ce constat établi, se pose une question évidente : qu’est-ce qui a changé aujourd’hui, par rapport à la victoire de 2021 ? Et bien, pas mal de choses en vérité. À commencer bien sûr par la composition des deux équipes, et notamment celle du XV de France. En effet, 7 joueurs des 15 joueurs qui ont débuté la rencontre en 2021 ne seront pas présents (ou titulaires) vendredi soir : Baille, Mauvaka, Willemse, Jelonch, Ntamack, Danty et Jaminet. Des absences qui pourraient coûter cher au niveau de la puissance physique, notamment celles de Willemse et de Danty. Véritables fer de lances en 2021 (avec Atonio), les deux hommes vont cruellement manquer aux Bleus vendredi soir. Un constat confirmé par la présence de 3 arrières sur le banc (Lucu, Vincent, et Jaminet), et donc l’absence du fameux 6-2 si cher à l’équipe de France. En revanche, la composition concoctée par Fabien Galthié et son staff devrait amener une certaine sérénité en touche (association Woki-Flament, plus Ollivon), tout en apportant de la vitesse du sang neuf chez les ¾.

Mais au-delà des simples compositions, les deux nations ont bien évidemment évolué en 2 ans. La rencontre de vendredi soir risque donc d’être bien différente de celle de 2021, avant tout parce qu’elle reste une rencontre de Coupe du Monde, avec tout ce que cela implique. Néanmoins, les ingrédients mis par les Bleus en 2021 pourraient permettre à ces derniers de prendre le dessus sur une équipe de Nouvelle-Zélande, qui, même si elle n’est pas des plus sereines, reste extrêmement dangereuse.

COUPE DU MONDE. Pourquoi France vs All Blacks ne sera pas le match le plus important du week-end ?