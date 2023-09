COUPE DU MONDE. Pourquoi France vs All Blacks ne sera pas le match le plus important du week-end ?

Si la rencontre entre la France et les All Blacks est peut-être la plus attendue de ce premier week-end de Coupe du Monde, d’autres matchs pourraient être plus déterminants.

Ce vendredi soir, tous les fans de rugby (ou presque) seront soit devant une télé, soit au stade de France pour suivre le match d’ouverture de la Coupe du Monde, entre les Bleus et les All Blacks. Une rencontre qui s’annonce ô combien alléchante, et qui déterminera sans doute l’équipe qui finira première de la poule A. Mais voilà, malgré toute l’ambiance et le bruit autour de ce match, soyons réalistes : cet affrontement ne changera pas grand-chose à la suite de la compétition. En effet, et même si nous voulons absolument que le XV de France l’emporte à Saint-Denis, une défaite face aux coéquipiers de Barrett serait loin d’être catastrophique.

Comme vous le savez, si les Bleus se qualifient en quart de finale, ils devront certainement affronter soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande (à moins que l'Écosse ne réalise l'une des surprises de ce Mondial), deux potentiels adversaires aussi bons l'un que l'autre. Autrement dit, que la France finisse première ou deuxième, cela n'a que très peu d'importance (à part pour le prestige). Néanmoins, une défaite face à la Nouvelle-Zélande mettrait une pression supplémentaire aux hommes de Galthié, avant de défier l'Italie, lors du dernier match de poule. Adversaire qui, s'il n'est surtout pas à sous-estimer, reste à priori en-dessous du XV de France.

2 rencontres passionnantes pour la suite de la Coupe du Monde

Mais alors, pourquoi parler de ce France vs Nouvelle-Zélande en ces termes ? Et bien parce que cette rencontre de gala sera accompagnée par 2 autres rencontres de haute-voltige ce week-end. 2 matchs qui pourraient se montrer bien plus importants pour la suite de la compétition. À commencer par celui qui se déroulera le 10 septembre, à 17h45 : Afrique du Sud vs Écosse. Potentiels futurs adversaires du XV de France, ces deux équipes s’affronteront à Marseille pour lancer cette fameuse “course à 3”, avec l’Irlande.

Car même si le XV du Chardon semble avoir une longueur de retard sur les deux autres mastodontes, n’oublions pas que Russell et les siens sont actuellement à la 5ème place du classement World Rugby. De quoi prouver une certaine continuité, eux qui ont été les seuls à avoir battu le XV de France cet été. D’ailleurs, ces derniers auraient même pu l’emporter une seconde fois, en Hexagone qui plus est, et avec tous les titulaires de retour.

Face à eux, nous retrouvons les champions du Monde en titre : les Sud-Africains. Récents vainqueurs de la Nouvelle-Zélande (35 à 7), les coéquipiers de Kolisi semblent en forme internationale, eux qui ont inscrit 87 points sur leurs deux dernières rencontres. Une affiche alléchante donc, et qui va certainement donner le tempo de cette poule B, avant la rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, le 23 septembre prochain.

L’autre affiche qui nous intrigue le plus, est celle opposant le Pays de Galles aux Fidji (dimanche 10 septembre, 21 heures). Tout d’abord, parce qu’elle nous rappelle des oppositions légendaires, comme lors du Mondial 2007. Mais surtout parce que ce match sera déterminant pour la suite de la poule C. Composée de l’Australie, de la Géorgie et du Portugal, cette poule est certainement la plus équilibrée de toutes. D’ailleurs, ce Pays de Galles vs Fidji sera davantage une “demi-finale” qu’une véritable finale de poule. En revanche, il permettra de nous donner quelques indications sur la suite de cette poule C, comme l’état de l’équipe du Pays de Galles, ou encore de savoir si les Fidji arriveront à enchaîner après leur succès face à l’Angleterre.

Vous l'aurez compris, ce France vs Nouvelle-Zélande ne sera pas la seule grosse affiche de ce premier week-end de Coupe du Monde. Elle reste néanmoins la plus prestigieuse, d'autant que ce sera le match d'ouverture. En tout cas, une chose est sûre : ces premiers jours du Mondial s'annoncent incroyables !

Matchs du week-end :

Vendredi 8 septembre :

France vs Nouvelle-Zélande, 21 heures

Samedi 9 septembre :

Italie vs Namibie, 13 heures

Irlande vs Roumanie, 15 heures

Australie vs Géorgie, 18 heures

Angleterre vs Argentine, 21 heures

Dimanche 10 septembre :

Japon vs Chili, 13 heures

Afrique du Sud vs Écosse, 17h45

Pays de Galles vs Fidji, 21 heures

